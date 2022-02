Comment une taupe ordinaire a réussi à tuer un roi puissant : La mort tragique de Guillaume III.

© chrisdorney / Shutterstock.com

Le roi Guillaume III d’Angleterre.





Guillaume III est né le 4 novembre 1650 à La Haye, aux Pays-Bas. À partir de 1672, il fut gouverneur de la Province unie des Pays-Bas, cinq ans plus tard, il épousa Mary II, âgée de quinze ans, fille du roi anglais Jacques II. Dans des situations politiques difficiles accompagnées d’affrontements religieux entre protestants et catholiques, en 1688, un haut groupe de représentants protestants anglais lui demanda d’évincer son beau-père, le catholique James, du trône. Cependant, il abandonna son travail et s’enfuit en France avant le débarquement des troupes de Guillaume. Le trône est libre. Le 11 avril 1689, Guillaume III. et Marie II. comme le premier de l’histoire britannique à être co-couronné. Ils devinrent les souverains de l’Angleterre, de l’Ecosse et de l’Irlande.

Un grognement impopulaire avec un cœur bouillant

William n’était généralement pas très populaire, en fait beaucoup le détestaient pour le considérer comme un étranger néerlandais, il était donc relativement mesuré. De plus, il est en mauvaise santé, souffre d’asthme, est souvent irritable et colérique. Les ennemis essaient de lui faire du mal avec des commérages malveillants. Ils prétendent qu’il est gay ou, au contraire, qu’il est pervers et obscène. Il était même soupçonné d’avoir une maîtresse. Bien que ces opinions soient valables, aucune d’entre elles n’a été prouvée. Mais il est gentil, gentil et sourit à ses proches. Il aimait beaucoup Marie et Marie lui était dévouée et le soutenait en tout. Malheureusement, il contracta la variole en 1694 et mourut à seulement trente-deux ans. William ne s’est pas remis de la perte et s’est enfermé.











© Fournisseur : Dotyk.cz

Guillaume III orange





William est mort après être tombé de son cheval

Un jour à l’aube, le 21 février pour être exact, le veuf écrasé se rendit à cheval dans le jardin d’un de ses palais. Le cheval de Sorrel est entré dans la taupe, les sabots ont coulé et ont jeté le cavalier hors de la selle. William se blesserait à la clavicule. Il est soigné par des médecins, mais veut se rétablir au palais de Kensington, où il vit avec Mary. Le voyage en train jusqu’au manoir, à moins de vingt kilomètres, fut une grande agonie pour Vilém, et ses os durent être à nouveau soignés à son arrivée au palais. Le souverain se retira alors dans sa chambre, ouvrit la fenêtre, s’assit sur une chaise pour profiter de la vue sur le jardin. Fatigué dans son fauteuil endormi. Il se refroidit pendant les nuits d’hiver et se réveille le matin avec de la fièvre. Elle est malade. Sa santé se détériora rapidement et il mourut d’une pneumonie le 8 mars 1702. Ses derniers mots furent : « je tire vers la fin« Ma fin est proche.











© Fournisseur : Dotyk.cz





La tasse est remplie

Les funérailles de William, le bien-aimé de Mary, étaient extravagantes, mais simples. Le train a emmené sa dépouille à l’abbaye de Westminster, où il se trouve dans la chapelle Henri VII. enterré à côté de sa femme. Et les Jacobites, partisans de Jacques II de Stuart, qu’ils considèrent toujours comme le roi légitime, levèrent leurs gobelets et burent jusqu’aux taupes, prouvant ce qu’ils n’avaient pas réussi à faire. Après la mort de Mary, ils ont tenté de tuer le roi William avec plusieurs assassinats infructueux. Et puis, contre toute attente, un petit maçon noir a mérité sa mort.

