Comment se sont passées les dernières heures de Vicente Fernández: ses enfants ont réussi à dire au revoir

Après plus de 100 jours d’hospitalisation, Vicente Fernández a malheureusement perdu la vie à l’âge de 81 ans au matin de ce dimanche 12 décembre. La famille a annoncé la triste nouvelle via le profil Instagram de la chanteuse.

depuis quelques jours, « Charro de Huentitán » a été réadmis à l’unité de soins intensifs en raison d’une inflammation des voies respiratoires. La situation est préoccupante car, jusque-là, les rapports médicaux indiquent que les traducteurs de la région mexicaine ont montré une amélioration significative et sont actuellement sous traitement.

Le matin de samedi dernier, la famille du chanteur a publié une nouvelle déclaration sur le profil Instagram de Vicente Fernández, avec laquelle ils ont tenté de mettre fin aux spéculations entourant sa santé et, malheureusement, ont confirmé que ses perspectives étaient sérieuses. augmentation de l’enflure de leurs voies respiratoires et augmentation de l’assistance respiratoire.

« Monsieur Vicente Fernández au cours des 12 dernières heures Il a indiqué que son état de santé empirait. Il avait un gonflement accru des voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue. La sédation est nécessaire pour maintenir le confort. Poursuivre la prise en charge multidisciplinaire. Son état est aujourd’hui critique. Pronostic très fermé», lit le texte.

Le rapport conclut en remerciant les milliers de fans qui ont été témoins de la santé de « Charro de Huentitán » et ont envoyé des prières.

En raison de la situation préoccupante, de nombreux médias se sont rassemblés en périphérie 2000 siècle à Guadalajara Jalisco, l’hôpital où Vicente Fernández est hospitalisé depuis sa chute dans sa ferme « Los Tres Potrillos ». Depuis lors, des contacts ont été pris avec plusieurs membres de la famille, qui ont essayé de ne pas faire de déclaration lors de leurs visites en cours.

Vicente Fernández Jr a été filmé par la caméra VLA en quittant l’hôpital et face à une vague de questions sur la santé de son père, il a seulement commenté que la situation dans laquelle il se trouvait était expliquée dans un communiqué publié sur le compte Instagram officiel. de l’interprète ici entre nous.

« Des choses comme le département médical l’a dit. On attend, c’est important, c’est compliqué, on attend le résultat ou quelque chose comme ça. Merci d’être ici« , il a déclaré.

En raison du panorama décevant, plusieurs versions ont commencé à circuler sur internet pointant la possible mort du célèbre chanteur, une information qui jusqu’à hier soir était démentie par sa propre famille, selon des journalistes du divertissement annoncés. , fleur blonde .

« Malheureusement, des versions ont déjà circulé sur les réseaux sociaux confirmant la mort de Don Vicente Fernández, Ceci est un mensonge. Je voudrais vous informer qu’il y a quelques minutes, j’ai repris contact avec Vicente Fernández Jr. ce qui m’assure que Don Vicente Fernández est toujours en vie dans une situation grave et difficile.« , a déclaré le journaliste.

L’information est également soutenue par l’un des médecins qui ont soigné le chanteur de 82 ans, car en communication avec le journaliste de télévision Azteca, il a rapporté que « Chente » va bien et est toujours en vie.

En plus du fils aîné de « Charro de Huentitán », son fils s’est également rendu à l’hôpital hier Gérard Fernandez et leurs petits-enfants Alex et Camille, deux fruits de la relation qu’Alejandro Fernández entretenait avec América Guinart.

Alejandro Fernández a profité de sa présentation à l’Auditorium national pour remercier le public en personne et demander une chaîne de prières pour le rétablissement de son père dans l’espoir qu’il se rétablira bientôt.

« Je pense que c’était l’une des nuits les plus difficiles et je pense que l’amour et la musique sont des médicaments. J’ai toujours cru aux miracles. Nous aurons besoin de vos prières et de votre bonne humeur», a-t-il déclaré jeudi dernier depuis la scène.

