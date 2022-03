Comment naissent les héros et les légendes. Masaryk, de Gaulle, Churchill, Reagan et Zelensky se ressemblent plus qu’il n’y paraît

Commençons, comme je l’ai indiqué, chez nous, en République tchèque, plus précisément dans l’Autriche-Hongrie des Habsbourg, dans la double monarchie du Danube, au milieu de la deuxième décennie du siècle dernier. La soi-disant Grande Guerre (« notre » Première Guerre mondiale) faisait déjà rage en Europe en 1914, lorsque le professeur Tomáš Garrigue Masaryk (* 1850), âgé de 64 ans, abandonna son idée initiale selon laquelle l’Autriche-Hongrie pourrait devenir une fédération moderne, ou confédération pays égaux et a décidé de se battre pour créer un État tchécoslovaque souverain. Des informations qu’il reçut alors qu’il se rendait en Suisse, à savoir qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre lui « chez lui » en raison de ses opinions politiques, le confirmèrent dans cette décision, et en juillet 1915, à l’occasion du 500e anniversaire de l’incendie de Guru Jan Hus, il s’est engagé sur une route qui n’existait pas. chemin du retour », sauf vers la République libre.

Naturellement, ce texte n’est pas une « description » de ce que Masaryk et al. pour réaliser leur rêve d’une nation indépendante. En fait, je veux dire autre chose. Imaginez : vous avez soixante-quatre ans, votre vie, pleine de nombreux succès et échecs, les disputes qui ont marqué l’histoire (scénarios, hilsnériades, affrontements avec les élites politiques, etc.) approchent (du moins semble-t-il) jusqu’à la finale, lorsque vous décidez qu’au lieu de prendre votre retraite, vous devriez vous retirer à l’étranger, laisser votre famille en grave danger chez vous et commencer à vous battre pour la chimère (rien d’autre en 1914-1915) sous la forme d’un État indépendant ! Quelle confiance en soi, quelle détermination, quelle ténacité et quelle force il doit avoir quand il se lance dans cette grande tâche ! Pas quand il est devenu président de la république, ni dans les années où il a occupé ce poste, mais en 1915, quand il s’est battu pour son rêve, contre un puissant empire multinational, contre presque tout le monde, il est devenu une légende et un mythe (futur). vivre à ce jour.