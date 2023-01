La présidence tchèque du Conseil de l’UE se termine après six mois. L’impossible peut être surmonté, a déclaré Fiala

« La méthode du salami et une approche que l’on peut appeler le lavage à l’eau de la banque se sont avérées bonnes pour nous », a déclaré Mikuláš Bek. Selon lui, de cette façon, par exemple, nous avons finalement réussi à faire pression pour un accord important sur la limitation des prix du gaz après huit réunions d’experts en énergie. Un accord que les Allemands ne voulaient même pas entendre au début.

Enquêter sur les diplomates

En revanche, l’approche du précédent gouvernement d’Andrej Babiš, qui a été le premier à réduire le budget présidentiel de l’UE, ne vaut pas la peine d’être recommandée. Et il n’a ajouté de l’argent que lorsqu’il était trop tard pour la chose la plus fondamentale, à savoir une augmentation suffisante du nombre de diplomates formés pour la représentation à Bruxelles. Des diplomates, dont dépendaient l’essentiel des négociations durant les six mois de la présidence.





Les Tchèques se sont révélés d’excellents diplomates. Ils ont accepté tout cela pendant la présidence de l’UE

Comme l’a dit le ministre Defender, c’est notre représentation insuffisante au sein de l’Union européenne qui est le plus gros problème. Bien que, grâce à l’énorme engagement des négociateurs tchèques, la République tchèque a réalisé plus que prévu. « Mais au détriment du fait que ces personnes l’ont pris en bonne santé », a déclaré Bek. Et il a ajouté que la Tchéquie devrait éviter cela dans treize ans.