L’an dernier, le Real Madrid a offert 137 millions de livres (près de quatre milliards de couronnes), puis 146,5 millions de livres (près de quatre quarts de milliards de couronnes) pour l’attaquant français de 23 ans Kylian Mbappé.

Son employeur, le Paris Saint-Germain, a refusé la somme d’argent qui affluait dans les Pyrénées. Assez bâclé. Le contrat du champion du monde 2018 au club se terminant cette année, on s’attend à ce qu’il parte sans compensation, surtout lorsqu’il a déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait danser dans le White Ballet. Après tout, le Real Madrid l’attirait depuis plusieurs années et continuait d’offrir des indemnités de départ de plus en plus élevées et d’augmenter les salaires des joueurs.

Mais un gros lancer a suivi, qui a choqué tout le monde se déplaçant derrière la scène du football. Mbappe a signé un nouveau contrat avec le club français pour les trois prochaines années. Chose qu’il avait longtemps niée.

Le président Emmanuel Macron y a également contribué.

Entretien téléphonique avec le chef de l’Etat

La direction du club parisien, bien sûr, a non seulement mis la pression sur les sentiments du joueur, mais a également grevé son compte bancaire de sommes énormes sous forme de primes à la signature, qui gonfleraient à chaque paiement mensuel. Ce qui précède est un secret commercial, mais n’inclut pas la clause selon laquelle il gagnera un pouvoir important au club et améliorera sa position dans le marketing.

Il n’est certainement pas dommage, même s’il entend constamment dire qu’il doit faire mieux au Real Madrid. Uniquement à des fins sportives, le Royal Club trône à nouveau sur le trône européen, tandis que le Paris Saint-Germain, au capital inépuisable du Qatar, attend toujours en vain un tel honneur.

Peut-être que toutes les primes financières et garanties d’adhésion à la direction des clubs français seront minimes si le chef de l’Etat ne s’exprime pas. « C’est vrai, j’ai parlé avec Mbappe avant qu’il ne décide où il allait jouer », a déclaré le président français des médias mondiaux. « Je lui ai conseillé officieusement de rester au PSG. Je pense qu’il est de mon devoir de défendre mon pays », a-t-il ajouté avec insistance.

Kylian était jeune et avait assez d’argent. Les parents de Kylian Mbappé

Cependant, il ne s’agit pas d’une intervention isolée dans ce cas particulier, Macron et Mbappé nouent une relation assez étroite, qu’ils continuent d’entretenir de manière informelle. « Ils s’appellent de temps en temps », confirme le lien au-dessus des standards de Pascal Ferré, rédacteur en chef du prestigieux magazine français France Football. « L’actuel président n’utilise son influence que lorsqu’il demande à Kylian de ne pas aller en Espagne, c’est pour le bien de son pays », avait-il déclaré ces derniers mois.

Ce n’était pas du tout coercitif, les deux parties l’ont catégoriquement nié, mais une défense. « Mbappé l’a entendu parce que c’est un patriote », a souligné Ferré.

Don de l’État pour une œuvre caritative

Le haut responsable français et l’attaquant mondialement connu ne font pas équipe pour la première fois cette année. Ils se connaissent depuis longtemps. « Ils se sont affrontés pour la première fois en février 2018 lorsque le président l’a invité à l’Elysée pour une conférence sur l’Afrique et le sport, en compagnie des légendes africaines George Weah et Didier Drogba », déclassifie Ferré, rappelant que Mbappé a des racines africaines. Pourtant, il est né à Paris, où son père Wilfried Mbappé, élève dans une école de sport au Cameroun, était joueur et entraîneur du club local de l’AS Bondy, où son fils a débuté ses pas de footballeur.

La réunion suivante a eu lieu quelques mois plus tard et a eu un cadre très animé – le président a récompensé le récent champion du monde qui a remporté une médaille d’or au championnat de Russie. Aucun des adversaires n’a égalé le set de l’entraîneur Didier Deschamps, la Marseillaise victorieuse a résonné au-dessus des stades Luzhniki et Kremlin.

Vingt-trois membres du cadre du championnat ont repris non seulement l’Ordre de la Légion d’honneur, mais ont également reçu une prime d’État flatteuse pour les représentants exemplaires du pays d’un montant de 400 000 euros (près de dix millions et demi de couronnes). Cependant, Mbappé ne l’utilise pas pour sa propre consommation, il donne de l’argent à des œuvres caritatives. Il la transmet aux Premiers de Cordée pour les enfants malades afin qu’ils puissent faire de l’exercice. Ses parents ont pris en charge cette contribution. « Kylian est jeune et a assez d’argent », expliquent-ils, faisant référence au fait qu’en tant que pilier du riche club parisien, il ne souffre certainement pas de la pauvreté.

La mère de Fayza Lamari est également très proche du sport, elle pratique le handball professionnel. Il est originaire d’Algérie, de la tribu kabyle, comme les autres footballeurs français Zinédine Zidane, c’est-à-dire également du continent africain.

Pas étonnant, sur la base de ces racines, que leur fils soit devenu une sorte d’ambassadeur africain. A dix-neuf ans ! Avec la bénédiction des plus hauts responsables de l’ancienne puissance coloniale.

Grand fan de l’Olympique de Marseille

Cependant, le président Macron peut également être fier de sa relation chaleureuse avec le football. Pendant ses études à Strasbourg, il a même concouru pour le choix de l’école sur le côté gauche, d’anciens camarades de classe ont déclaré qu’il avait fait preuve d’une ténacité sans précédent dans le jeu, il était un défenseur désagréable. Ainsi, les devises étrangères sont directement souhaitables pour une carrière politique.

Il est né à Amiens, au nord de Paris dans le département de la Somme, dans la région historique de la Picardie. Cependant, il n’a pas poussé le club local à son cœur, mais le célèbre Olympique de Marseille du port méditerranéen à des centaines de kilomètres de sa ville natale. « Quand j’étais jeune, Marseille dominait l’Europe, battant un grand club après l’autre », se souvient Macron (1977) en tant que seul club français à avoir remporté la Ligue des champions en 1993. « Quand le capitaine Didier Deschamps a soulevé le trophée de la meilleure équipe d’Europe, il joué, j’ai un grand sentiment de fierté pour ma patrie », a-t-il admis des années plus tard.

En tant que fan, il a même remporté des victoires nationales de football aux Championnats du monde de 1998 à domicile en France et plus tard aux Championnats d’Europe de 2000, co-organisés par la Belgique et les Pays-Bas. Il jouissait déjà d’une gueule de bois dorée après la conquête du trône mondial en Russie en 2018 en tant que plus haut représentant du pays vainqueur.