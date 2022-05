Comment est-il possible que les téléphones Zelenský fonctionnent ? Un général américain évalue les erreurs de la Russie

Malgré l’échec de l’armée russe en Ukraine, le Kremlin a réussi à intimider l’Occident, a expliqué le général Ben Hodges, ancien commandant des forces terrestres américaines en Europe, dans une interview à Aktuálně.cz. Il a également critiqué les débats de certains politiciens européens, selon lesquels le président russe Vladimir Poutine devrait en quelque sorte être autorisé à garder la face.

Hodges, qui après avoir quitté l’armée a travaillé dans Le prestigieux groupe de réflexion de Washington CEPA, a également commenté l’arsenal nucléaire russe. Selon lui, la menace des armes nucléaires n’aide la Russie que jusqu’à ce qu’elle l’utilise réellement. « Si cela se produit, bien sûr, les États-Unis devront réagir de manière adéquate », a-t-il déclaré.

Nous avons publié la première partie de l’interview que Ben Hodges a accordée au quotidien Aktuálně.cz à Prague lundi. Nous vous proposons maintenant la deuxième partie.

Vous dites que vous exagérez l’armée russe. Est-ce à dire que, comme vous et l’Occident, ils n’ont pas estimé la véritable puissance militaire de la Russie ?

Il ne fait aucun doute que la Russie possède des milliers d’ogives nucléaires et modernise son armée depuis 2007. Je les vois augmenter dans la guerre électronique, avoir des drones, pouvoir interférer avec les communications ennemies, etc. Mais quand j’ai vu leur performance en Ukraine, je me suis demandé ce que j’avais pu oublier. Comment puis-je surestimer les Russes ? De plus, je me suis rendu compte que toutes les opérations que la Russie a menées en Géorgie, en Syrie, en Crimée ou plus tôt dans le Donbass étaient toujours suivies par les mêmes cinq pour cent de soldats.

En d’autres termes : 95 % des soldats n’ont aucune expérience du combat. Dans de telles situations, vous devrez entreprendre des exercices militaires très exigeants qui mettront à l’épreuve toutes vos capacités. Mais les Russes ne l’ont pas fait, le but de leur exercice précédent était l’intimidation et la démonstration de force plutôt que la recherche d’une véritable faiblesse.

Les principales raisons de l’échec de la Russie sont le manque d’expérience au combat, le manque d’entraînement au combat et aussi la corruption massive au sein du ministère de la Défense. J’ai toujours pensé qu’il y avait de la corruption, mais je ne savais pas que c’était si important. Lorsque vous mettez toutes ces choses ensemble, vous obtenez le résultat.

Qui est Ben Hodges ? Photo: Jakub Plihal Ce général trois étoiles de l’US Army a pris sa retraite de novembre 2014 à décembre 2017 Commandant en chef de l’armée américaine en Europe. De 2012 à 2014, il a été commandant du Commandement des forces terrestres de l’OTAN. C’est un vétéran guerres en Irak et en Afghanistan. Au début des années 2000, il commande la 101e division aéroportée dans le cadre de l’opération Iraqi Freedom. Il a ensuite dirigé le Commandement régional du Sud à Kandahar, en Afghanistan. Il travaille actuellement à Le prestigieux groupe de réflexion de Washington CEPA.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans la performance de l’armée russe en Ukraine ?

Je suis vraiment étonné que quelques jours après le début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait utilisé un téléphone portable pour enregistrer des vidéos. Comment cela pourrait-il fonctionner pour lui ? Comment les Russes peuvent-ils se promener dans Kiev et parler au monde en ligne ? Ils n’ont pas interféré avec les communications en Ukraine, et de leur point de vue, je considère cela comme une grosse erreur. Si je devais ordonner une telle opération, j’aurais coupé toutes les options de communication de l’autre partie dès le départ.

En outre, de nombreux généraux et officiers russes ont été tués pour avoir utilisé des téléphones portables sur les réseaux ukrainiens. C’est incroyable. Lorsque nous avons constaté qu’un membre des talibans ou d’Al-Qaïda avait utilisé un téléphone portable, nous avons immédiatement attaqué l’endroit. Et si les généraux russes ont utilisé les réseaux ukrainiens, il y a une raison pour laquelle ils ne les ont pas détruits – ils en avaient eux-mêmes besoin.

Le quotidien britannique The Times a récemment rapporté, citant des sources, que Vladimir Poutine s’est ingéré dans l’armée et a déterminé les tactiques de l’unité comme s’il était un colonel. Tu penses?

Si c’était vrai – et je l’espère – ce serait une démonstration de grand désespoir. Ce serait formidable si Poutine commandait personnellement des postes d’officier, comme l’a fait Adolf Hitler.

Cependant, savez-vous ce qui m’a surpris lors du défilé militaire du 9 mai ? Je n’ai jamais vu le chef d’état-major Valeriy Gerasimov ou le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Soit ils étaient relégués à l’écart, ils avaient beaucoup de responsabilités ce jour-là, soit peut-être que le président ne voulait s’intéresser qu’à lui et aux anciens combattants…

Selon certaines informations, Gerasimov aurait été blessé lors d’une inspection en Ukraine près de la ville d’Izjum.

Oui, c’est ma théorie. Mais je pense que nous aurons plus de détails si c’est le cas.

La Russie fait-elle vraiment quelque chose de bien ? Est-ce que quelque chose a fonctionné pour eux en Ukraine ?

Mais bien sûr oui. Par exemple, si vous regardez leur utilisation des munitions d’artillerie, il est évident qu’ils peuvent les transporter rapidement là où ils en ont besoin, ce qui est assez difficile. Malgré tous les ennuis, ils ont également utilisé un grand nombre de soldats et un grand nombre de soldats.

La Russie a également réussi à couper l’Ukraine de la mer, ce qui est un sérieux problème pour Kyiv car elle a besoin d’exporter des céréales. Ils ont également réussi à empêcher l’Occident d’adopter une approche plus audacieuse de ce qui devrait être fait en temps de guerre. Ils craignent que Poutine ne soit pas trop incité à utiliser des armes nucléaires. Je ne pense pas qu’il l’utilisera, mais il y a une crainte dans toutes les grandes villes, y compris Washington, qu’il le puisse. C’est pourquoi nous n’avons pas immédiatement fait tout ce que nous pouvions pour l’Ukraine. Nous ne lui avons pas donné toutes les armes dont nous pouvions et avions besoin en premier lieu.

Nous achetons toujours du gaz russe et la Russie fait des profits records. Malgré toutes les sanctions, nous lui avons quand même envoyé de l’argent. De plus, la Russie utilise désormais la nourriture comme une arme. Au fil du temps, leurs prix augmentent et les politiciens subiront de plus en plus de pression publique à cause de cela, ce que le Kremlin sait bien sûr. Les exportations de céréales ukrainiennes sont non seulement bloquées en raison de la hausse des prix, mais elles prévoient également une augmentation de la migration des pays les plus pauvres vers l’Europe. Lorsque Moscou a soutenu le président Bachar al-Assad dans la guerre en Syrie, cela a déclenché un énorme exode de réfugiés en 2015, qui a affecté l’Europe : changements majeurs en Allemagne, Brexit, etc. Moscou utilise la migration et la pression migratoire comme une arme pour déstabiliser l’Europe.

Les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, l’afflux de réfugiés et d’autres problèmes menaceront-ils l’unité de l’Occident avec la Russie ?

Il va subir une énorme pression. Le président américain Joe Biden tente actuellement de négocier avec des alliés européens. L’Allemagne, en particulier, est importante parce qu’elle est le ciment qui unit l’Union européenne. Mais ce sera difficile.

Nous revenons ici à votre question sur ce que fait la Russie. Dans ce cas, l’avantage est toujours de leur côté. Jusqu’à il y a quelques semaines, il y avait un débat sur la question de savoir si l’Ukraine devait être équipée de missiles antiaériens Stinger. Aujourd’hui, cela semble ridicule, alors que, par exemple, les Tchèques fournissent déjà des hélicoptères de combat, des chars et du matériel d’artillerie à l’Ukraine.

La Russie a réussi à convaincre l’Occident de soutenir l’Ukraine en gardant la menace de leur réponse. C’est pourquoi je pense que les armes nucléaires n’aident les Russes que jusqu’à ce qu’ils les utilisent. S’ils le perçoivent comme une menace. Mais s’ils l’utilisent, les États-Unis, bien sûr, devront réagir de manière adéquate.

Donc, si Poutine déploie des armes nucléaires, les États-Unis seront-ils directement impliqués dans la guerre ?

Bien sûr. Dans une telle situation, ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas s’impliquer. Ce n’est pas nécessairement une réponse nucléaire, il y aura plus d’options.

Voyez-vous la stratégie de Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine ?

Je dirais que c’est principalement le cas. Trop de politiciens européens, dont Washington, sont inquiets et veulent que Poutine soit autorisé à cacher son visage d’une manière ou d’une autre. Mais pourquoi? Il est responsable à 100% de tout ce qui se passe. Les politiciens français ou allemands estiment que le conflit doit se terminer au plus vite. Mais 80 % des Ukrainiens ne veulent pas un règlement rapide, ils veulent récupérer leur territoire.

L’Ukraine pourrait être en mesure de repousser la Russie jusqu’aux frontières qui étaient en place avant l’invasion du 24 février. À mon avis, il est réaliste si nous livrons tout ce que nous avons promis à l’Ukraine en matière de fournitures d’armes.

Cela doit donc être la politique occidentale ?

Notre politique devrait être de rétablir la situation avant le 24 février, puis de travailler à la restauration de la Crimée et des parties occupées du Donbass à partir de 2014. Comme nous nous sommes battus autrefois pour l’unification de l’Allemagne, nous y sommes parvenus même si cela a pris 40 ans.

Tout aussi important que d’envoyer des armes à l’Ukraine, il faut essayer de dire à la Russie ce qui se passe réellement. J’ai récemment vu le maire de Mourmansk rapporter sur les réseaux sociaux qu’il déplorait les pertes parmi les soldats russes en Ukraine. Les gens en Russie ont commencé à soupçonner que la situation n’était pas celle que le gouvernement avait décrite.

