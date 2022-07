Combien Maradona, Cruijff et al ont-ils pris ? Certaines petites choses sont devenues des milliards

Dans notre aperçu, les joueurs qui se sont démarqués étaient nettement au-dessus (et pas seulement) du salaire moyen au moment où ils ont été répertoriés. Tous les montants en dollars sont convertis au montant de la période équivalente actuelle.

Même dans la période précédant la Seconde Guerre mondiale, certains footballeurs pouvaient bénéficier de revenus supérieurs à la moyenne, mais il s’agit d’une exception absolue. Le football professionnel a également prospéré dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, et en particulier le « S » phare de Prague pouvait rapporter pas mal d’argent. Par exemple, un esclave nommé Josef Bican est venu de Vienne à Letná, attiré par un salaire de 5 000 couronnes par mois, qui à l’époque était au niveau du plus haut responsable politique du gouvernement.

Dans les années 1950, il était d’usage en Angleterre de ne pas dépasser la limite de 12 livres par semaine dans les allocations des joueurs de football. À ce moment-là, cependant, l’équipe stellaire du Real Madrid s’était déjà formée en Espagne autour du chef d’orchestre Alfredo di Stéfano, qui pour la première fois a poussé les salaires vers le royaume (alors) d’un autre monde.

La frénésie salariale a pris le dessus

D’importantes augmentations de salaire ont eu lieu au cours des années 1960. Parfois, cela apporte plus de problèmes que de bien. Par exemple, l’Italien Cagliari, afin d’empêcher son tireur Luigi Riva de partir pour des compétitions dans le nord du pays, lui a proposé à l’époque un salaire astronomique de 60 000 livres. Riva a mené Cagliari à son premier (et toujours unique) titre de Serie A en 1970, mais son salaire « mange » vingt pour cent des revenus du club provincial.

Au cours des décennies suivantes, le nombre de millionnaires parmi les footballeurs a augmenté, bien que ce ne soit toujours pas comparable à aujourd’hui. Il est également devenu courant pour les stars de gagner plus grâce aux accords de publicité et de parrainage qu’elles ne le font sur le terrain. Exemple? Le génie argentin Diego Maradona gagnait trois millions (alors) de dollars par an à Naples à la fin des années 1980, ses revenus non liés au football ont plus que triplé.

Dans les années 1990, les salaires des footballeurs ont commencé à augmenter de façon astronomique. Cela a envoyé un certain nombre de clubs dans une spirale quelque peu effrayante de dépenses insensées, les autorités du football essayant à plusieurs reprises (lire: sans succès) de mettre de l’ordre et de la raison dans la frénésie salariale.

Comment les records de revenus des stars du football augmentent-ils ?

1885

légalisation des footballeurs professionnels au Royaume-Uni

limite de salaire 4 £ par semaine (480 £ aujourd’hui)

1925

introduction aux compétitions professionnelles en Tchécoslovaquie

à la fin des années 1930, le footballeur tchèque le mieux payé était Josef Bican de Slavia, gagnant environ 5 000 couronnes par mois

50 secondes

Alfredo di Stéfano (Argentine/Espagne, Real Madrid)

172 000 $ par an

années 60

Luigi Riva (Italie, Cagliari)

945 000 $ par an

années 70

Johan Cruijff (Pays-Bas, Barcelone)

2 112 000 $ par année

années 80

Diego Maradona (Argentine, Naples)

6 800 000 $ par an

années 90

Ronaldo (Brésil, Inter Milan)

11 100 000 $ par an

2021

Lionel Messi (Argentine, Paris St Germain)

75 000 000 $ par année

Classement des joueurs de football les mieux payés 2021 (en dollars):

1. Lionel Messi (Argentine, Barcelone/Paris St. Germain) 75 000 000

2. Neymar (Brésil, Paris Saint-Germain) 75 000 000

3. Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus/Manchester United) 70 000 000

4. Andrés Iniesta (Espagne, Vissel Kobe) 31 000 000

5. Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain) 28 000 000

6. Paul Pogba (France, Manchester United) 27 000 000

7. Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich) 27 000 000

8. Gareth Bale (Pays de Galles, Real Madrid) 26 000 000

9. Eden Hazard (Belgique, Real Madrid) 26 000 000

10. Mohamed Salah (Egypte, Liverpool) 25 000 000