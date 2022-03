Combien de réservations avez-vous et où sont-elles ?

Derrière la guerre sur le terrain, il y avait une bataille financière que la Russie a perdue. Le rouble russe s’est effondré de plus de 20 % et la Banque centrale russe a été contrainte de prendre des mesures extrêmes pour réduire les paniques monétaires et bancaires.

La Banque centrale a perdu la bataille contre d’autres banques centrales qui ont bloqué ses comptes et restreint son accès à ses énormes réserves.

Au cours du week-end, les États-Unis, leurs alliés européens et le Canada ont convenu de couper les grandes banques russes du système de messagerie interbancaire Swift, qui relie plus de 11 000 banques et institutions financières dans plus de 200 pays et territoires.

Mesures de blocage financier

En outre, les États-Unis et l’Union européenne ont convenu de bloquer l’accès à la plupart des 640 milliards de dollars que la banque centrale du pays a levés sous forme de réserves pour protéger son économie.

La Banque centrale de Russie conserve la plupart de ses réserves à l’étranger et dans les pays qui ont décidé de la bloquer du système, Swift.

De ses réserves de 640 milliards de dollars américains, 3 % se trouvent au Canada, 3 % en Autriche, 5 % au Royaume-Uni, 7 % aux États-Unis, 10 % en Allemagne, 10 % au Japon et 12 % en France. De plus, il détient 14% en Chine et 22% en or.

En d’autres termes, à l’exception de ses avoirs en or et de sa position dans les réserves en Chine, dans le pire des cas, la Russie pourrait perdre l’accès complet à ses réserves restantes et laisser le pays avec 230 000 millions de dollars de réserves.

Ainsi, les réserves de 643 milliards de dollars de la Russie pourraient ne pas être d’une grande utilité pour le Kremlin, qui se compose de diverses devises telles que le dollar, l’euro, la livre sterling, l’or et le yuan.