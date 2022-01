Colonne : index allemand | MDR.DE

Critique allemande des serres d’autres pays

Trop sinon, nous sommes sur le point d’expliquer aux autres ce qui ne va pas chez eux. En Pologne c’est l’Etat de droit, en France c’est le nucléaire, en Italie ou en Grèce c’est la dette. Vous allumez la radio tôt et vous pouvez entendre ce que les politiciens allemands critiquent, dénoncent et exigent des autres gouvernements.

Et si vous vous regardiez dans votre propre miroir ? De nombreuses affaires restent à jamais devant les tribunaux allemands, parfois si longtemps que l’auteur présumé doit être libéré. Pas à cause d’un manque de preuves, mais à cause d’un manque de juges et de procureurs. Selon un sondage Allensbach, 83 % des Allemands pensent que le processus prend trop de temps. L’État de droit allemand peut donc encore être amélioré.

Bien sûr, nous nous cognons dans la poitrine car 50 % de l’électricité produite en Allemagne provient d’énergies renouvelables. Ce n’est pas assez. Nous devons importer beaucoup d’électricité. Dans le bilan de notre consommation totale d’énergie, la proportion d’énergie éolienne et solaire propre tombe alors rapidement en dessous de 20 %. En Finlande, cependant, la part des énergies renouvelables dans l’électricité consommée fait plus que doubler.

En ce qui concerne la dette nationale, l’actuel secrétaire au Trésor Christian Lindner fait preuve de beaucoup d’ingéniosité lorsqu’il réaffecte l’aide pandémique aux investissements de protection du climat. Ce tour de passe-passe financier a beaucoup de sens pour le climat. Mais la dette reste la dette. Ne devrions-nous pas alors arrêter de critiquer les politiques d’endettement imaginatives des autres pays de l’UE ?

Les Verts font de leur morale et de leurs valeurs la mesure de tout

Spécifiquement Les écologistes aiment monter sur les grands chevaux de leurs idées morales et politiques et regarder de haut ce qui se passe dans d’autres pays. Même maintenant en tant que parti au pouvoir. La secrétaire d’État Annalena Baerbock a annoncé son boycott personnel des JO de Pékin ou s’est récemment jointe à son homologue américaine pour menacer de sanctions la Russie pour sa politique ukrainienne. La critique fait certes partie des affaires politiques, mais pas toujours sur une scène ouverte et sans insistance obstinée sur sa propre position.

Le chancelier Olaf Scholz n’a pas toujours semblé satisfait du ton politique parfois très dur de son ministre des Affaires étrangères vert et ministre de l’Economie verte envers ses amis et ses ennemis. Jusqu’à présent, il était assez intelligent pour ne communiquer cela qu’à huis clos. Même si certains Verts ne veulent pas l’admettre, le chancelier utilise sa compétence politique pour définir l’orientation de la politique allemande – pour tous les ministères et pas seulement pour ceux dirigés par le SPD.

La méthode de l’index a peu de succès

Jusqu’à maintenant la méthode de l’index n’a pas non plus fonctionné. La Pologne s’est défendue en exigeant des dommages-intérêts allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. La France veut toujours construire une nouvelle centrale nucléaire. Les troupes russes se tiennent toujours à la frontière ukrainienne. La Chine maintient ses restrictions sur les Ouïghours.

Au lieu de cela, toute critique sévère semble durcir le front. Prenons la Chine, par exemple : « Quiconque se rend en Chine l’index levé pour expliquer à un Chinois comment fonctionne le monde n’a pas compris à quel point la confiance en soi des Chinois a changé ces dernières années », analyse l’expert chinois Eberhard Sandschneider der Freie University de Berlin. « Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être humilié de cette manière. Plus vous traitez de manière constructive avec la Chine, mieux vous vous portez. » Après tout, aux yeux des Chinois, les Allemands sont aussi impurs. Ensuite, selon Sandschneider, ils aiment appeler la catastrophe afghane.