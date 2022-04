Coldplay a prévu un troisième rendez-vous au Chili – Publimetro Chile

Le désir de revenir aux spectacles en direct a fait que les billets pour les événements au Chili se vendent trop rapidement, et c’est le cas Jeu froidqui ont programmé 6 nouveaux concerts pour leur tournée et l’un d’eux est dans notre pays.

Périple « La tournée mondiale de la musique Spheres Musik« arrivera dans ce Chili Le 21 septembre au Stade National à côté de l’ouverture cheveux camilaajouter le 23 et le 24 du même mois.

Il y a deux dates importantes si vous souhaitez obtenir votre billet, la première est Prévente exclusive pour les clients Entel et Santander à partir du lundi 11 avril à 11h00.tandis que La vente générale commence le mercredi 13 avril à 11h01 via PuntoTicket.

Fait important, Coldplay déjà a vendu plus de 2,6 millions de billets pour la tournée, qui a commencé le 18 mars avec le premier concert triomphal du groupe au Costa Rica, et s’est poursuivie avec des arrêts en République dominicaine et au Mexique.

Cependant, la tournée continue de battre des records à travers le monde. Ce sera la première fois qu’un artiste se produira trois nuits au stade national de SantiagoChili, et a également marqué la première fois qu’un artiste international a vendu quatre nuits au Foro Sol à Mexico et deux nuits à l’Estadio Akron à Guadalajara.

Ils ont ensuite continué avec des dates aux États-Unis en mai et juin, avant que le groupe ne se rende en Europe pour des concerts en Allemagne, en Pologne, en France, en Belgique et au Royaume-Uni. D’autres dates et villes continueront d’être ajoutées.

A noter que la visite est accompagnée d’un set complet initiatives de durabilité visible sur le site de vente, coldplay.com/sustainability.