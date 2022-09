CM hockey 2023 | France – Slovaquie 2:4, SISTŘIH : la Slovaquie a gaspillé l’avance, puis Takač les a guidés vers la victoire

La France est dans la catégorie élite pour la première fois depuis 2019, date à laquelle elle a été reléguée à Košice. Cette année, ils sont de retour avec l’Autriche en remplacement de la Russie et de la Biélorussie qui ont été expulsées en raison de l’agression de la guerre en Ukraine.

Novaček contre la Slovaquie jusqu’au milieu de la première mi-temps, ouvrant le score Regenda à 10h23. De nouveaux renforts Mladá Boleslav de Michalovci a d’abord dribblé la passe de Granman dans le béton de la droite de Buysse, Regenda a retourné la rondelle qui a été bottée dans son revers et a marqué. Les favoris se sont alors défendus face à l’exclusion de Gachulinc. Miloš Roman a eu une chance de s’améliorer avec un revers similaire à Regenda, mais il a raté.

Au début de la deuxième mi-temps, Rybár a couvert le tir de Fleury du cercle droit, et à la 22e minute, le capitaine tatar a donné une avance de deux buts à la Slovaquie lorsque Crinon a été expulsé. La frappe a frappé Buysse devant l’attaquant du New Jersey dans le cercle droit après qu’un tir de Slafkovski, le tireur olympique de 18 ans et vice-champion du monde 2012, a frappé le poteau ouvert.

La France est dangereuse et peut réagir. À la 27e minute, après avoir lancé une touche entre les cerceaux, Rech décoche un tir et bat Rybár d’un revers. Puis Texier se dirigea vers le côté du filet, et le tir de Fleury du tour du ring fut contré par le gardien slovaque. Lorsque l’attaquant de Zlín, Claireaux, a été expulsé, la France a riposté et a égalisé à 32:29.

L’attaquant de Hradec Králové Perret a réussi à s’échapper après la passe habile d’Auvitu de Claireaux et il a battu Rybár avec un bluff au coup droit. A la 35e minute, Texier s’échappe et cette fois il n’est pas assez mûr pour garder le but slovaque. L’entraîneur de l’équipe canadienne Craig Ramsay a pris les devants. Liška a menacé Buysse d’un angle difficile et Takač a gagné avec un revers de l’arrêt.

La dernière mesure est plus prudente. Le gardien français a géré la passe de Kristof et a riposté même dans la faiblesse causée par son jeu de hockey dans la zone restreinte. Le pêcheur a repoussé la tentative de Texier. À la 58e minute, Slafkovsk a frappé la barre transversale après la passe de Roman. Au final, Regenda a assuré la victoire de la Slovaquie.