Son remplacement est toujours en discussion. Selon les spéculations des médias portugais, Jos Mourinho, l’entraîneur de l’équipe U21 Rui Jorge et l’entraîneur lillois Paulo Fonseca sont plus importants dans l’équipe américaine.

Selon certaines informations, les représentants syndicaux ont convenu avec Santos que la résiliation du contrat était la bonne étape pour démarrer un nouveau cycle. Dans une vidéo émouvante, Kou admet que jouer pour l’équipe nationale est un rêve devenu réalité pour lui et l’accomplissement d’un objectif de vie. Lorsque vous dirigez, vous devez décider. « Il est normal que tout le monde ne soit pas toujours satisfait de votre choix, mais chaque décision que j’ai prise, je l’ai prise de la meilleure façon possible », a-t-il déclaré.

Osmaedestilet, originaire de Lisbonne, a mené les Portugais à une victoire majeure aux Championnats d’Europe en 2016. Des années plus tard, la première année de la Ligue nationale a également été dominée par l’équipe. Il a mené les Portugais en 109 matches.

Plusieurs clubs d’Athènes, l’AEK et le Panathinaikos, ainsi que l’équipe nationale tchèque, ont prolongé leurs contrats avec le Portugal jusqu’au Championnat d’Europe 2024 il y a deux ans.

Lors de la Coupe du monde, le Portugal a remporté le groupe devant la Corée, l’Uruguay et le Ghana et a battu l’Autriche 6 à 1 en huitièmes de finale. Dans le tournoi le plus surprenant, le Maroc a perdu.

Le Portugal a entraîné Fernando Santos lors du quart de finale avec le Maroc.

De plus, la situation autour de Cristiano Ronaldo décédé à Manchester United ne s’est pas améliorée depuis l’arrestation d’Ampiont. Au Qatar, il n’a raté que le duel sur l’eau contre le Ghana. Santos l’a reposé après une heure de jeu dans ce match contre la Corée, ce qui ne l’a pas rendu heureux de tout le match.

L’entraîneur n’a pas aimé la réaction condescendante de Ronaldo, mais selon lui, ils ont blâmé la situation. Pour la première fois depuis 2008, Ronaldo a été exclu de la formation de départ lors d’un tournoi majeur contre la République tchèque, selon son entraîneur, pour des raisons tactiques. En quart de finale contre le Maroc, il a échoué immédiatement et au deuxième tour.