CM 2022 – Football | Griezmann ne s’est pas reposé, des centaines et la fin pour Benzema. Sauter pour le champion du monde

Jet ne savait pas que sa nuit noire se tarirait en ce matin inquiétant.

Le champion du monde a transpiré à Doha samedi. Karim Benzema, joueur vedette du Real Madrid, les a rejoints pour la première et dernière fois.

Vyeten a confirmé des dommages au muscle de sa cuisse, confirmés par un représentant français. De telles blessures nécessitent au moins une semaine de récupération.

Cela signifie, par exemple, que la Coupe du monde aura lieu pour la première fois depuis 1978 sans les détenteurs actuels de la médaille d’or…

Pour la France qui a perdu Paul Pogba, Ngol Kantho, Christopher Nkunku ou encore Presnel Kimpembe avant une défense en or pour cause de santé, la décision n’a pas été d’un heureux départ.

« Je suis très triste pour Karim, car il rêvait d’être dans ce stade », a déclaré Deschamps.

Pendant le quart d’heure d’un samedi difficile, alors que les ballons à leurs pieds se faufilaient sans effort entre les plaques de balles préparées, rien ne laissait présager que quelque chose limiterait Benzema.

Zdn a menti.

« Je n’ai pas encore abandonné la vie, mais je dois y réfléchir et y donner ma place à quelqu’un qui peut m’aider », a écrit Benzema sur les réseaux sociaux.

Qui peut prédire quelle quantité de cela sera réellement commandée à la France en premier lieu. Le tonnerre que nous avons est pleinement réalisé, a assuré la jeune fille.

De ma vie je nai jamais levain mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je lai toujours fait alors la raison me it de laisser ma place à quelqun qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien ❤️ https://t.co/SBalX0juAH 20 novembre 2022 à 00:29 pspvek archivé : 20 novembre 2022 à 6:58

Même les précédents champions d’or en Russie, ils ont dominé sans Benzema. Et quand, après des années de disgrâce avec l’équipe nationale, poli tonk avant l’Euro polonais, les résultats n’étaient pas bons. Qu’es-tu

Je croise les doigts ensemble, je leur souhaite tout le meilleur. Et aux fans, merci pour le soutien, a ajouté Benzema.

Les Français sont soucieux de votre vie privée à Doha, vous n’avez donc aucune chance d’y accéder avant quelques minutes. Même les homologues français n’ont pas toujours une vue parfaite.

Où se trouve Varane ? l’un d’eux s’est arrêté pendant que le porteur d’eau regardait les épines marines s’ouvrir d’un support avec des jumelles. Il est de coutume de se cacher le plus longtemps possible devant l’objectif de la caméra. Ne sous-estimez pas ou ne divulguez pas un seul détail.

Peut-être que seul le showman souriant à l’extérieur Antoine Griezmann, l’un des combattants les plus expérimentés dans le noir, est au moins un peu inhabituel. Sur le terrain, il s’est moqué bruyamment du but de Steve Mandanda, et lors du premier retard, il s’est essayé au rugby : mettre le ballon sur la harpe, poser son chapeau sur le terrain et frapper la table au but.

Pendant ce temps, les sans manches Kylian Mbappé et Olivier Giroud au Qatar ont fait un clin d’œil aux photographes absents. Le capitaine Hugo Lloris, qui se tenait le plus près de l’équipe de but, les a dépassés.

Les Français sont plongés dans un monde à eux au stade Jassma bin Hamma, où le légendaire Xavi a également travaillé comme entraîneur d’Al-Saddu. Ils ont créé un grand centre de presse à partir d’un empilement de salles, ont décoré la zone avec des couleurs originales et ont placé un grand panneau Bienvenue, veta sur la porte.

À l’intérieur, vous trouverez des photos de tous les représentants actuels, en particulier les stars, mais dirigées par l’équipe nationale, au moins maintenant, elles ont la paix.

C’est pourquoi les nouveaux venus Disasi et Fofana de Monaco sont arrivés samedi lors de la journée des médias, promettant : Nous nous battrons pour notre place dans la formation de départ. Et ils sont de retour pour le premier tournoi grand public à Doha contre le duel d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur.

Cela serait-il certainement arrivé sans Benzema, à qui Deschamps a permis de le remplacer ?

La France entre dans le tournoi jeudi face à l’Australie, avec le Danemark et la Tunisie dans le groupe.