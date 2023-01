CM 2022 – Football | Angleterre – France 1:2, le défenseur fait tomber Giroud, Kane rate un penalty

Le médaillé d’or défiera la sensation marocaine en demi-finale, dont le premier match est né en France. La deuxième paire de demi-finales était composée de l’Argentine et de la Croatie.

Grand, fou, l’entraîneur français Didier Deschamps s’est réjoui dans une interview télévisée. Ce fut un grand sauvetage avec une grande obscurité. Nous avons aussi un petit test. Nous préparerons pleinement le prochain sauvetage. Le Maroc enverra des compliments. Mon ne s’attendait pas à aller aussi loin, mais il n’a marqué qu’un seul but dans le tournoi.

Pas encore. Le footballeur anglais, après avoir remporté l’Euro et la quatrième place aux derniers championnats du monde en 2018, est rentré sans médaille. Lors du tournoi au Qatar, ils ont perdu pour la première fois et ont été éliminés.

Ils sont actifs, parfois meilleurs que la soupe, qui encore une fois est très efficace. Le premier but a été inscrit à distance par Tchouamni, secondé par Giroud avec la passe décisive du tee de Maguire. La taupe précédente s’est dirigée vers le but… Et tout comme Kane aurait pu envoyer le ballon en prolongation, il a raté son deuxième penalty du match.

Un tribunal brésilien lui a décerné la recommandation d’un assistant vidéo après une faute de l’arrière gauche Hernandez.

EN LIGNE nous avons regardé minute par minute

Sur un long coup de pied à la 82e minute, Stdajk Mount a chargé, l’arrière gauche français l’a fait tomber avec une rondelle de hockey. Puis il poussa un soupir de soulagement, Kane sursauta rapidement et donna un coup de pied dans la barre. En dix minutes, l’Anglian avait un coup franc depuis une bonne position juste derrière le but mais Rashford s’est blotti contre le mur juste au-dessus. Et puis ils ont pris l’herbe.

C’était le meilleur quart de finale. Il a également été aidé par un but rapide après le quart d’heure.

Il a été précédé d’un moment controversé de l’autre côté de la séquence, au cours duquel le tonk britannique Saka a dribblé avec moi. Upamecan a essayé d’arrêter le combat, mais il s’est retrouvé allongé sur le sol.

Le juge brésilien de bonne humeur l’a laissé partir, le jeu coulant, Mbappé esquivant la glissade de Rice au milieu du terrain. De Demblo et Griezmann, j’ai rencontré Tchouamni, qui a surpris Pickford avec une étoile cachée dans sa foulée.

M a franchi la ligne des vingt mètres et alors qu’il volait entre les jambes d’un Bellingham prometteur, le gardien anglais s’est endormi, a réagi trop tard et ne m’a pas contacté. Puis il expliqua quelque chose à l’infirme.

La tête d’action associée ayant été précédée d’une faute, l’assistant vidéo aurait dû recommander que le but ne soit pas accordé. Il a manqué et la France a pris les devants.

Pedtm a également eu une chance prometteuse lorsque Giroud s’est dirigé au milieu du filet, mais l’équipe d’Anglian a joué à la place.

Ils sont toujours en vie, ils profitent de chaque tour pour faire des progrès rapides, ils ont beaucoup d’infanterie dans le flot, ils n’en sont pas guéris, ils avancent lentement.

Hero Kane cause de gros problèmes à Upamecano, qui ne s’arrête pas. L’Angleterre l’a rapidement bloqué avec son dos, mais il était proche du but de Lloris et il n’a pas pu le tirer. Alors qu’il agissait, Upamecano a accroché son pied et l’a jeté au sol par derrière.

Il a commis une faute évidente et l’arbitre brésilien ne l’a pas ratée, mais comme cela s’est passé quelques centimètres avant le point de penalty, l’assistant vidéo n’a pas pu aider l’arbitre principal à le corriger.

Kane était à bout de souffle, son tir de milieu de gamme était paré par Lloris. Au coin de la rue, le Français cherche également à souder dans un minuscule vpn.

La France se concentre sur la défense, utilisant doucement Mbappho, qu’Anglia prépare et recherche. Giroud et Dembele étaient introuvables.

Les Anglians ont poussé devant, dans les cinq premières minutes de la seconde mi-temps, ils ont promis un engagement, et quand Tchouamni a battu Saka sur vpn, le juge Sampaio a sifflé. Kane a converti le penalty, il a marqué son 53e but pour l’équipe nationale, égalant le record de Rooney.

Après égalisation, les Anglians perdent quelques instants leur concentration, ils s’étalent et dès le coup d’envoi, Rabiot passe au milieu, Pickford cloue sa frappe. Poussé ensuite dans un duel au sprint entre Mbappé et Walker, le char français est plus rapide, il passe à côté du défenseur anglais, mais il ne trouve ni Giroud ni Demblo en passe en retrait.

Un duel attrayant a eu de nombreux moments, même Foden et Saka ont souffert de la défense française.

Près du but se trouvait le stoppeur Maguire, il a d’abord sauté au milieu d’un coup de pied arrêté, après sa tête, il a pu les battre de l’extérieur. C’était la 70e minute et l’Angleterre pressait. L’arrière central de Stelen Shaw a mis Saka dans un combat avec le défenseur Hernndez, après quoi le tonk anglais l’a attrapé par la tête. Monsieur a répondu.

Pendant longtemps, les Français ont été incapables d’attaquer le danger, ils ont gâché même des attaques légères, mais à la 77e minute, ils ont marqué. Le centre à cinq points de Dembele a clignoté devant le but, Giroud s’est précipité entre les butées, mais Pickford a coupé son équipe. Cela ne prendra pas longtemps, dirigez-vous simplement vers le coin suivant. Après le centre répété de Griezmann, Giroud a été irrité par les défenseurs et s’est dirigé vers lui.

Cependant, l’Angleterre avait la chance idéale d’égaliser, mais Kane s’en moquait.

Dans un tournoi majeur, les superpuissances se sont rencontrées après dix ans. À l’Euro 2012, ils ont fait match nul 1: 1 dans le groupe, avant à l’Euro 2004, la France a gagné 2: 1. Zidane a fait un arrêt dans un set de deux buts.

Ils se sont rencontrés deux fois en Coupe du monde : en 1966, l’Angleterre s’est imposée 2-0 en phase de groupes et a finalement remporté le titre, le seul de l’histoire. En 1982, l’Angleterre s’est à nouveau imposée, gagnant 3:1.