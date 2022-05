Le joueur de tennis chilien a eu une mise à jour aigre-douce sur le classement ATP : Jarry et Barrios en haut, Garin et Tabilo en bas.

joueuse de tennis chilienne Nicolas Jarry et Tomas Barrios prendre l’heureux compte de la semaine dans le classement mondial ATPcette liste toujours dirigé par le Serbe Novak Djokovic.

Le petit-fils Jaime Fillol a gagné une place et s’est hissé au numéro 137, après avoir atteint les demi-finales du Challenger d’Aix-en-Provence, en France.

Rappelons que le joueur de 26 ans originaire de Santiago vient de perdre lors du dernier tour des éliminatoires de Roland-Garros.

Chillanejo, quant à lui, est en hausse de deux boîtes au classement lorsqu’il atteint les quarts de finale du Coquimbo Challenger et se classe 138e, la meilleure position de sa carrière.

Pendant ce temps, les numéros nationaux ‘1’ et ‘2’, Cristian Garin (37 ans) et Alejandro Tabilo (80 ans), ont respectivement perdu une et deux places.

Classement ATP

1. Novak Djokovic (SER) 8 660 points (0)

2. Daniil Medvedev (RUS) 7 980(0)

3. Alexandre Zverev (GER) 7 075 (0)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 965 (0)

5. Rafael Nadal (ESP) 5 525 (0)

6. Carlos Alcaraz (ESP) 4 648 (0)

7. Andreï Roublev (RUS) 3 945 (0)

8. Casper Ruud (NOR) 3 940 (0)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3 820 (0)

10 Matteo Berrettini (ITA) 3 805 (0)

Chili

37. Cristian Garin 1 168 points (-1)

80. Alexandre Tabilo 771 (-2)

137. Nicolas Jarry 466 (+1)

138. Tomas Barrios 453 (+2)

247. Gonzalo Lama 222 (-5)

557. Bastien Maillage 53 (-2)

726. Michel Vernier28 (-4)

829. Diego Fernández 19 (-7)

922. Daniel Nunez 14 (0)