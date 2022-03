Citroën C5 X, est une invitation au voyage pour le plaisir de conduire – Essais et Actualités

Citroën est revenu sur le segment des grands « voyageurs » et l’a fait avec la C5 X. L' »invitation au voyage », pour illustrer comment la maison française a choisi de présenter un nouveau modèle, cite également le poète français Charles Baudelaire. Retour sur le segment D à travers un modèle caractérisé par un design extérieur « révolutionnaire » et qui confère au CX 5 une sorte de statut qui allie le dynamisme d’une berline, la praticité d’un break et la polyvalence d’un SUV moderne. Nous avons testé le nouveau venu, en versions essence et hybride, sur les routes catalanes.

L’objectif affiché de Home : procurer le plus de confort possible en mettant la technologie au service du plaisir de conduire. Ainsi, héritière désignée des grandes routières Citroën d’antan, C5 X concentre tout le savoir-faire de la marque française pour offrir aux conducteurs et aux passagers un voyage dans un maximum de confort et de sécurité. Le confort est supervisé par une suspension qui assure une conduite douce et souple, pierre angulaire de la Citroën, tout en garantissant une excellente adhérence à la route.

A l’intérieur, une atmosphère accueillante, élégante, spacieuse et confortable est conçue pour le voyage.

La C5 X, dans sa version hybride, est équipée de série de la suspension Citroën Advanced Comfort, une innovation en première mondiale signée par la société française, qui filtre les imperfections de la chaussée telles que les petits obstacles, les nids de poule, les bordures, les bosses et autres aspérités. Sous le capot, le choix se porte entre trois moteurs différents, essence et hybride rechargeable, tous liés à la boîte de vitesses automatique, du « plus petit » PureTech 130 au PureTech 180, en passant par le plus « puissant » Hybrid 225, qui combine le plus gros Moteur PureTech avec moteur électrique de 81,2 kW, amble automatique alimenté par une batterie lithium-ion de 12,4 kWh.

« Pour Citroën – précise Jean-Arthur Madelaine, Responsable du Style Intérieur Citroën – le bien-être, c’est avant tout la sensation d’une conduite douce et ordonnée. Cela s’exprime également à travers la forme, le volume, la couleur et les matériaux utilisés dans l’habitacle, dont ils donnent l’impression de voyager dans un environnement protégé, comme dans un cocon. » Pour répondre à ces conditions, la nouvelle Citroën C5 X a été conçue avec un grand souci du détail et de la technologie au service du « voyage ».

Asseyez-vous dans le siège du conducteur et commencez le voyage, la technologie C5 X « fonctionne » pour le confort et la sécurité, entre une interface simple et intuitive, un grand pavé tactile HD de 12″ qui offre une excellente lisibilité, en plus d’un affichage tête haute projeté des informations de conduite Il amène le conducteur directement au pare-brise, lui permettant de ne jamais quitter la route des yeux et de suivre la navigation avec une grande aisance.

Commandable en Italie, la nouvelle C5 X essence ou hybride rechargeable arrivera en boutique à partir de mai 2022, avec des prix démarrant à 33250 € pour la version PureTech 130 et jusqu’à 48250 pour la version Hybrid 225 en version Shine Pack.