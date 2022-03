Cinquante heures de vol et 32 ​​mille kilomètres pour le match de Coupe de France. Démonstration de l’amour des champions de Tahiti pour le football

Le kilomètre qui sépare Tahiti de Trélissac est de 15 883. Le fait que le dire comme ça ne dit pas grand-chose, même pas n’importe quoi. L’information est inutile pour la plupart des gens. Le kilomètre est pourtant un record, sportif mais pas seulement. C’est ce qu’a vécu l’équipe de l’AS Vénus, club de football basé sur l’île de Tahiti en Polynésie française, pour défier le Trélissac FC en huitième de finale de Coupe de France. En comptant également le retour, l’AS Vénus a parcouru un trajet d’environ 32 mille kilomètres, pour un total de près de cinquante heures de vol. Pas un mauvais voyage. La mécanique de la Coupe de France est pourtant celle-ci : des équipes de Polynésie mais aussi de La Réunion, de Guyane, de Martinique et de Corse entrent dans le tirage au sort. La frontière, la française, qui va ainsi des Alpes à l’Amazonie, passe par les Antilles et les mers au large des côtes d’Afrique et d’Océanie. Avec plus de 8 000 équipes en lice, la Coupe de France est le plus grand tournoi du monde. La FA Cup anglaise est encore loin même si 736 clubs se disputent le prestigieux trophée.

Tout cela parce que ces régions du monde font toujours partie de la France. La Polynésie, qui abrite l’AS Vénus, est techniquement une collectivité française d’outre-mer et comprend plus de 100 îles dans le Pacifique Sud. La capitale est Papeete et ses plages de sable noir et blanc sont l’une des destinations les plus recherchées. touristes du monde entier. En termes de football, Tahiti a sa propre fédération qui est affiliée à la FIFA et à la Confédération océanienne de football, l’instance dirigeante du football en Océanie. L’équipe nationale « Iron Soldiers », puisque les joueurs rouges et blancs qui représentaient leur pays, ont fait leurs débuts en 1952, a fait match nul contre la Nouvelle-Zélande (2-2). Elle a aussi un record : une victoire 30 à 0 contre les Îles Cook à Papeete en 1971. Un championnat régulier se joue à Tahiti, la Ligue 1 Vini, avec douze équipes en lice. Parmi eux se trouve l’AS Vénus, le club de Mahina où se situe le Stade Municipal. Le club a également noué un partenariat avec Saint-Étienne et a accédé à la Coupe de France en remportant la Coupe de Polynésie.

Arrivée à Toulouse fin octobre, l’AS Vénus a également disputé quelques matches amicaux pour mieux préparer un match de Coupe contre Trélissac, club de Dordogne évoluant en championnat de « National 2 », quatrième division du football français. « Trélissac est une belle opportunité pour nous, mais rien n’est impossible. Le plus important est de profiter du football et de ses émotions, de son parcours et de sa progression. On est venu pour les éliminatoires, mais surtout pour l’aventure humaine » lit-on sur la page d’accueil du site officiel du club polynésien avant le match. Précédente participation de l’AS Vénus à la Coupe de France en date du 17 novembre 2019 : Les Vénusiens ont été éliminés par le Racing Besançon sur un score sec de 4-1.

Pour le match disputé hier soir, belle mobilisation en Polynésie : à 8 heures locales tout le monde est devant la télé pour un direct diffusé par la première chaîne polynésienne avec des images également en direct sur Facebook. Finalement, l’AS Vénus a été vaincue et éliminée. Bien qu’ils n’aient pas résisté, les Vénusiens ont perdu 2-0, concédant un but dans le temps. Trélissac en est à son quatrième match de Coupe de France face à une équipe étrangère. En 2001, il se débarrasse également de l’AS Dragon. Alors l’effort pour Tahiti s’est évanoui. Contrairement au club qui en Coupe représentait le département français de Mayotte, un archipel de l’océan Indien entre Madagascar et les côtes du Mozambique. Les Jumeaux de Mzouazia ont battu le CS Plédran en Bretagne à Saint-Brieuc sur le score final de 1-5. Une victoire épique pour le football mahorais.

Dans l’histoire de la Coupe de France il y a aussi d’autres entreprises qui sont devenues des légendes. En 1989, l’ASC Le Geldar de Kourou de Guyane française atteint les huitièmes de finale. Lors de l’édition 2019/20, la JS Saint-Pierroise de La Réunion a atteint 32 milles, battant le Chamois Nior au tour précédent, alors en Ligue 2.

Des mondes lointains qui traversent et se retrouvent autour de la tasse. C’est le football sans limites, où ceux qui traversent le temps avant même la limite. Alors que voulez-vous des 15 883 kilomètres que les garçons de l’AS Vénus devront désormais affronter pour rentrer chez eux ?