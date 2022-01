Cinq mauvaises habitudes de carrière dont nous devons nous débarrasser en 2022

Beaucoup de gens se trompent en pensant que pour avoir une vie heureuse et réussie, ils doivent travailler sans arrêt, sans repos, laissant tous les autres domaines de leur être. En fait, prendre plus que ce que vous pouvez gérer conduit souvent à l’épuisement professionnel, à l’irritabilité et à des résultats superficiels.

Pour la psychologue spécialisée en développement humain Claudia Marchi, de nombreuses personnes sont tombées dans cette erreur et en ont subi les conséquences, à tel point que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a classé il y a quelques jours le syndrome de burn-out en maladie professionnelle. « Ce n’est pas une imitation. C’est grave, car cette maladie est le résultat d’un stress chronique au travail et n’est pas gérée avec succès. Ce comportement provoque des sentiments d’épuisement professionnel, une baisse des performances et des problèmes émotionnels encore plus graves. »

Il n’y a pas d’excès sain ou de production de bons fruits. C’est la première mauvaise habitude que les experts consultent sur ce blog pour vous guider afin de vous en débarrasser.

1. Trop de fonctions et de travail

Pour le neurologue Jô Furlan, le surmenage, sans égard aux autres domaines de la vie, ne rime pas avec engagement. « En fait, c’est faire une activité ou une fonction sans la développer correctement. C’est le besoin de vouloir montrer du service qui va certainement ajouter à l’usure, augmenter la pression, car la personne ne pourra pas bien faire son travail et continuera à éprouver de l’épuisement physique et émotionnel », a-t-il expliqué.

Les spécialistes renforcent la nécessité de travailler intelligemment. « Nous parlons de prendre des décisions qui mènent à l’atteinte des résultats souhaités. Ainsi, plus je suis engagé et plus je suis concentré, plus je deviens productif. Si j’assume trop de tâches, je finirai par produire moins », guide-t-il. .

Par conséquent, la ligne directrice est au lieu de travailler plus dur, de travailler plus intelligemment. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez faire pour obtenir un travail de qualité.

2. Retard

Abandonner des tâches importantes au lendemain par paresse, appuyer sur le réveil tous les jours, se rendre au travail sans en avoir envie… Tout cela en dit long sur l’enthousiasme et le dévouement.

« C’est l’un des modèles de comportement qui a le plus grand potentiel de nuire aux humains. Parce qu’il s’avère que lorsque je laisse une activité pour demain ou le mois prochain, je ne fais que transférer la pression. Ce qui se passe, c’est que la date limite approche et, généralement, les gens procrastiner. » pas bien organisé », a déclaré le neurologue.

Et justement parce qu’il se gère et gère mal son temps, il va être surchargé et cela va lui coûter cher. Spécialiste du développement humain et organisationnel Adriana Schneider explique que le niveau d’usure émotionnelle dans les relations humaines causé par la procrastination est énorme.

« Par conséquent, changez cette habitude. Les conseils commencent la journée en faisant une liste de ce qui doit être fait, en analysant si tout ce qui a été prévu peut être réalisé dans le temps disponible. De plus, séparez ce qui est urgent, important, ce qui doit être fait. seulement votre responsabilité et ce que vous pouvez aider à réaliser. N’oubliez pas les engagements en dehors du travail, le maintien d’un horaire personnel est très important pour la santé physique et émotionnelle. »

3. Persistez tout en recevant des commentaires

Nous avons tous une marge d’amélioration et plus tôt nous l’acceptons, plus tôt nous pourrons recevoir des commentaires. Il est facile de prendre les choses personnellement quand nos egos sont blessés. Cependant, vous devez vous rappeler qu’il s’agit d’une entreprise et non d’une entreprise personnelle.

En tant que tel, le feedback est un outil formidable lorsqu’il est géré correctement. Malheureusement, tout le monde ne sait pas comment utiliser les commentaires et finit par ne pas les apprécier. Cependant, lorsqu’il est utilisé comme un outil professionnel, il peut beaucoup aider à la croissance.

« Quand un patron vous donne un feedback, il vous dit tout de suite ce qu’il recherche. Vous devez apprendre à gérer les critiques constructives et accepter les commentaires avec un esprit ouvert. Beaucoup ignorent ce qui se dit, passez à côté de ces conseils importants » guide la psychiatre Roberta La France.

4. Sacrifier la santé au travail

La santé et le bien-être doivent primer. Le travail a tendance à être stressant, et lorsque nous sommes stressés, nous sommes tentés de consommer de la caféine et des aliments sucrés, mais à long terme, cela n’entraîne qu’une mauvaise santé et une baisse d’énergie. Vous devez donc prendre soin de vous.

Après tout, sacrifier la santé n’est rien de plus que risquer un bien précieux qui ne peut être récupéré avec de l’argent. « Être en bonne santé, c’est investir dans l’activité physique, manger sainement et développer une bonne activité émotionnelle. Vous n’avez pas à sacrifier la santé pour réussir dans votre carrière, peu importe ce que vous faites », explique le neurologue Jô.

De petites pratiques au quotidien peuvent faire toute la différence.

5. Potins

C’est peut-être la plus importante de toutes les mauvaises habitudes. Les commérages ne créent pas de solution, ils mettent simplement en évidence la personne qui bavarde de manière non professionnelle. Pour sortir de ce cercle vicieux, n’y participez pas.

« Vous ne voyez presque jamais des gens qui réussissent passer leur temps à dénigrer d’autres personnes. Ou à s’engager dans des conversations improductives. Alors commencez à les prendre comme références. Si vous entendez quelqu’un dénigrer quelqu’un, cette personne ne le fera-t-elle pas ? , a demandé Jô Furlan.

N’oubliez pas : les personnes qui réussissent ne perdent pas leur temps à parler des autres. Ils se concentrent sur sa réalisation.

Par conséquent, la clé pour avoir une meilleure vie professionnelle en 2022 réside dans l’équilibre et l’amour de soi. « Il faut être conscient de sa propre valeur, ce qui n’a rien à voir avec l’arrogance. Il faut apprendre à s’aimer et savoir se consacrer non seulement au travail, mais aussi à la famille, à la foi, à l’activité physique, etc. Tout cela est important. Nous ne nous excitons pas tous les jours, mais l’important est de comprendre que la vie exige de l’attention et de l’intelligence », a conclu la psychiatre Roberta França.