Cimetière Puebla – El Sol de México

La bataille du 5 mai 1862 remplit les Mexicains de gloire et d’honneur, mais c’était une honte pour l’armée la plus puissante de l’époque : les Français, qui revinrent l’année suivante avec une armée renforcée pour assiéger la ville.

Parmi les boutons, les projectiles et les croix métalliques, des archéologues mexicains de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) ont trouvé des traces d’actions militaires qui ont eu lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle à Puebla, dans le bâtiment San Javier, à côté du Paseo Bravo, dans le centre historique de la capitale Puebla.

Nous recommandons : Musées du futur au CDMX et Dubaï : une vision de l’extérieur

Six sépultures primaires et deux sépultures secondaires, avec au moins 20 os, sont ce qu’ils ont trouvé. Parmi eux, la dépouille mortelle qui aurait pu être un soldat mort d’une balle qui lui a transpercé la hanche, brisant ses organes, s’est démarquée. Un projectile a même été trouvé qui correspondait à la taille du trou qu’il avait laissé dans l’os du côté gauche de sa hanche.

JOURNAL DE CHANTIER

Les informations fournies par les spécialistes correspondent à l’histoire racontée par l’officier Francisco de Paula Troncoso Pancardo di Journal des opérations militaires pour le siège de Pueblaqu’il écrivit lui-même alors qu’il était témoin oculaire des événements survenus lors de la deuxième intervention française, dont il était un rescapé.

Les petits amis de Troncoso hésitaient à divulguer son journal, mais c’est le président du Mexique, Porfirio Díaz, qui a parrainé sa publication en 1909.

Dans le livre, il raconte ce qu’il a vu et vécu pendant l’invasion française. Il raconte en détail l’attaque de l’armée française sur San Javier. Ainsi, il est révélé comment le lieutenant décédé d’une blessure par balle à l’estomac est décédé et qui, peut-être, était le squelette retrouvé avec un trou d’une blessure par balle à la hanche récemment découvert par des spécialistes de l’INAH au cimetière.

MESURES DANS L’ATRIUM ET L’ÉGLISE

Selon les anciennes coutumes funéraires héritées de l’Espagne médiévale, les gens doivent être enterrés dans un lieu béni et aussi près que possible de Dieu. Les morts sont enterrés dans des églises car ce sont des lieux sacrés, explique le chercheur David Ramírez Huitrón, fondateur de Puebla Antigua.

À Angelopolis, les enterrements se déroulaient de manière similaire aux cathédrales européennes, où il y avait un rang social pour enterrer les gens, ont déclaré les chercheurs, expliquant que « les personnes les plus humbles étaient enterrées à l’extérieur (dans l’atrium) et derrière les églises, et presque toujours sous l’autel ou le plus proche d’eux, étaient placés les cercueils des plus élus, des plus riches et des plus proches de l’autorité. Il y avait même un tiroir collé au mur.

Cette coutume est devenue si dangereuse que le conseil municipal a interdit les tombes à l’intérieur et à l’extérieur du temple. Par conséquent, il est naturel que si une restauration est effectuée sur des bâtiments anciens de ce type, de nombreuses tombes soient trouvées.

Ce qui aide à établir l’époque et le contexte dans lequel la personne a vécu, outre les restes trouvés qui détermineront le sexe, l’âge et d’autres caractéristiques, ce sont les pièces ou les vêtements, les accessoires, etc., qui ont été conservés et trouvés avec eux, ainsi que des matériaux trouvés par les spécialistes de l’INAH au cimetière de San Javier.

Dans le livre Documents historiques de San Javier et du pénitencier, aujourd’hui l’Institut culturel de Poblanopar Pedro ngel Palou, auteur souligne que lors de la fermeture de la prison (1984) des ossements ont été trouvés associés au site de Puebla.

« Il a documenté les restes trouvés à l’intérieur de l’église, mais à ce moment-là, il a été décidé de ne pas les déplacer et de les laisser tels quels. On sait qu’ils sont issus de l’intervention française à cause des boutons découverts », a déclaré le chercheur.

Journaliste, chroniqueur et écrivain, Pedro ngel Palou a été le premier secrétaire à la culture de Puebla. Il a fondé l’Institut de la culture Poblano (dans l’ancienne prison de San Javier) et la Maison de la culture. Docteur Honoris Causa de l’Universidad Iberoamericana, il sert de liaison importante pour préserver les traditions et le patrimoine de l’entité.

DE L’ORIGINAL AU FORT

Le bâtiment du Colegio de San Francisco Javier de l’ordre des Jésuites date du milieu du XVIIIe siècle et a eu diverses occupations au fil du temps : c’est une école et un couvent, un cimetière, une caserne militaire et un hôpital, un hôpital pendant une épidémie de choléra , une prison et un fort.

Lors de la deuxième intervention française, le complexe de San Javier a été divisé, une partie étant une académie ou un couvent jésuite (aujourd’hui le musée de l’armée et de l’air mexicaines) et l’autre partie étant une prison, qui a été fortifiée, avec des murs et des canons, sous le nom de « Fort Iturbide ».

« Après la bataille du 5 mai, lorsque les Français retournèrent à Veracruz pour attendre des renforts pour riposter à Puebla, Ignacio Zaragoza ordonna immédiatement que la ville soit fortifiée. Ainsi, autour de la ville, sept constructions ont été adaptées comme fortifications pour créer un cercle défensif, parmi lesquelles San Javier et les églises d’Ocotlán, Los Remedios, El Carmen et Santa Anita (en raison de leur emplacement et parce qu’il s’agit de constructions solides avec des murs en briques ). un mètre de large) », a-t-il expliqué.

En janvier 1863, l’armée française, renforcée par une armée de plus de 30 000 zouaves et sous le commandement du général lie-Frédéric Forey, se déplace de Veracruz vers le centre de l’état de Puebla.

« Ils sont arrivés dans la ville de Puebla fin février, mais ils ont eu peur, ils n’ont pas traversé les collines de Loreto et de Guadalupe, ils les ont encerclés. Puis son armée se scinda en deux, comme des tenailles, l’une dirigée par Douay, qui assiégeait la ville par le nord, et l’autre sous le commandement de Bazaine, par le sud. Ainsi, ils ont capturé la ville en même temps. Sur les collines de San Juan (aujourd’hui La Paz) où Forey avait installé une base militaire. De là, ils ont commencé à attaquer la ville et le premier bastion qu’ils ont attaqué était San Javier », a-t-il expliqué.

ATTAQUE DE SAN JAVIER

“Dans le journal Troncoso girlfrienddo nous lisons que dans l’après-midi du 30 mars 1863, les Français ont attaqué la prison de San Javier, qui a été complètement détruite. Pour ce faire, ils utilisèrent une soixantaine de pièces d’artillerie (canon) qu’ils placèrent dans une tranchée qu’ils grattaient depuis deux semaines. Mais à l’intérieur, dans la section de l’école (ou du monastère), les troupes de l’armée de l’Est sont toujours là », explique Ramírez Huitrón.

« Dans la bagarre, le général d’artillerie français Laumière, qui était aimé des zouaves, a reçu une balle dans la figure. Cela les exaspéra et ils demandèrent au général Douay, qui dirigeait l’attaque de San Javier, de ne pas donner de quartier, c’est-à-dire qu’il ne devait pas y avoir de prisonniers et que tous les blessés devaient être tués pour venger sa mort. Il a accepté », a-t-il déclaré.

Les Français ont attaqué l’arrière du bâtiment (à 15 sud et 3 ouest), envoyant des troupes mexicaines se diriger vers l’église Guadalupe, qui a été rejointe par San Javier avec des sacs de terre; Ils avaient bloqué la route (Reforma) pour empêcher l’ennemi d’avancer. L’armée avait abattu le Paseo Bravo (qui existait depuis 1838), ils utilisaient le bois pour faire des barricades et aussi pour empêcher les Français de s’y retrancher.

La personne interrogée a déclaré qu’environ 500 soldats de l’armée de l’Est avaient affaire à des baïonnettes fixes, plus de 2 000 zouaves qui étaient entrés dans le fort par derrière et les avaient chassés. Alors ils se sont enfuis.

« Au deuxième étage du couvent de San Javier, le lieutenant-colonel Octavio Rosado a vécu, avec environ 120 personnes qui n’ont pas quitté le bâtiment et l’ont défendu jusqu’au bout. Mais à travers les lucarnes, les Français ont lancé des grenades qui ont tué certains d’entre eux », a-t-il dit.

Dans le journal de Troncoso Pancardo, on lit également que c’est le capitaine français Gilard qui a repris le fort. Quand il l’a fait, il a dit à Rosado de se rendre et lui a donné des « mots de maître » qu’il les laisserait vivre. Mais il ne connaissait pas les ordres de Douay de ne laisser personne vivre.

« Puis le capitaine mexicain a tendu son ceinturon aux Français et lui a montré qu’il ne leur restait plus qu’une balle, et a dit : ‘nous n’avons pas abandonné par lâcheté, mais parce que nous n’avons plus rien pour nous défendre.’ Gilard l’a félicité, lui a dit qu’ils avaient défendu comme de vrais hommes, et est parti avec Rosado et ses sept gardes à vue pour être présentés au général Douay », a-t-il fait référence.

En traversant la cour, un groupe de zouaves cachés derrière des décombres a ouvert le feu sur des officiers mexicains et français, blessant le lieutenant Cristóbal Velázquez, qui, lorsque Rosado lui a demandé : « où vous ont-ils touché ? » Il n’a réussi qu’à répondre : « dans la vie » (dans le ventre) et a mis fin peu de temps après.

« Gilard a pleuré parce qu’il n’a pas pu tenir sa promesse d’honorer leur vie et, honteux, il leur a donné le temps d’enterrer les morts. On pense que c’est à ce moment-là que Velázquez et le reste de ses hommes, y compris les Français, ont été enterrés. Selon le rapport de guerre de Forey, les Mexicains ont fait plus de 120 morts et 60 Français sont tombés », a-t-il souligné.

POURQUOI INVASION ?

Après la guerre de Réforme, le pays était endetté et Benito Juárez a déclaré qu’il ne rembourserait pas les dettes extérieures. Pour assurer des paiements égaux, l’Angleterre, l’Espagne et la France ont envoyé leurs troupes qui sont arrivées sur la côte de Veracruz sans rencontrer de résistance.

«Après la promesse de paiement (du gouvernement de Juárez), la Grande-Bretagne et l’Espagne sont retournées en Europe, mais pas la France, qui a décidé de poursuivre l’invasion. Le prétexte est la dette extérieure, mais ce que Napoléon III voulait vraiment, c’était s’emparer des États-Unis, qui venaient d’entrer dans la guerre de séparation, et le Mexique était un moyen de réaliser son petit souhait », conclut le chercheur.

L’armée mexicaine, sous le commandement du général Ignacio Zaragoza, a remporté une victoire inattendue sur l’armée française, dirigée par le comte Lorencez, qui a ensuite été dissous par l’empereur.

️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

L’acte héroïque du 5 mai 1862 remplit les Mexicains de gloire et d’honneur, mais une disgrâce pour l’armée la plus puissante de l’époque : les Français, qui revinrent l’année suivante avec une armée renforcée pour s’emparer de la ville pendant 62 jours. . , du 16 mars au 17 mai 1863, dans des attentats qui firent des milliers de morts et dévastèrent la ville.