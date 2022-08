Chute tragique. Le double champion du monde décède en montagne

French Milloz est un athlète talentueux et ambitieux. Au cours de sa carrière, il est devenu double champion du monde de ski-alpinisme, alors qu’en 2017, il a dominé à la fois les sprints et les courses individuelles. Un an plus tard, il est également devenu champion d’Europe, et il a également trois titres nationaux à son actif. Après la fin de sa carrière, il a voulu devenir guide de haute montagne, mais c’est la montagne qui est devenue son destin.

Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis. RIP Adèle… pic.twitter.com/O23S2LNvV4

Nous sommes absolument dévastés d’apprendre la terrible et terrible nouvelle du décès d’Adèle Milloz aujourd’hui. Nous étions surpris. Le monde a perdu une jeune femme intelligente et talentueuse…

La Fédération française d’alpinisme a confirmé la mort de Milloz dans un communiqué de presse officiel. « Son sourire et sa bonne humeur nous manqueront ici », a-t-il déclaré. La ministre des Sports et de l’Olympique et Paralympique Amélie Oudéa-Castera est également endeuillée. « Je suis profondément attristée par le décès de la championne de ski de montagne Adèle Milloz sous le Mont Blanc et de la femme qui l’accompagnait. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses amis », a-t-elle écrit.