Churchill est d’accord avec de Gaulle, la France se battra depuis ses colonies – G.cz

La série en deux parties suivante examine les efforts de création de l’Union franco-britannique par Winston Churchill, Charles de Gaulle puis le Premier ministre français Reynaud. Un État franco-britannique uni aurait pu avoir un impact majeur sur le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais le gouvernement français a choisi l’esclavage plutôt que la lutte pour la liberté. Première partie. – La naissance du plan, l’invasion de l’Europe occidentale et la résistance française.

Union franco-britannique

La rencontre a eu lieu deux semaines seulement après que les troupes britanniques et françaises ont été secourues et évacuées des plages de Dunkerque, où elles étaient assiégées par les troupes allemandes – mais comme l’a dit Winston Churchill : « L’évacuation ne fait pas gagner la guerre ». et la France est à deux pas. de sa chute, qui s’est alors réellement produite, alors Adolf Hitler a réussi à réaliser l’essence de ce qu’on appelle Blitzkrieg ou Blitzkrieg.

Alors que l’opération de sauvetage massive à Dunkerque est vraiment célèbre, la politique en coulisses qui a failli aboutir à un État anglo-français unifié est maintenant largement oubliée. Un backstage politique qui a failli unir deux anciens rivaux européens. Ni Churchill ni la partie française n’ont agi à leur guise – bien sûr – ils ont été amenés à un accord contraignant et important par la situation de crise provoquée par l’Allemagne nazie en raison de son expansion.

Faible résistance française

Ce schéma d’accord est né par étapes. Lorsque l’Allemagne nazie a lancé une attaque éclair brutale contre la France le 10 mai 1940, l’Europe occidentale est tombée. La plupart des pays d’Europe occidentale soutiennent la neutralité, et la seule puissance vraiment puissante en Europe occidentale continentale est la France – l’Italie de Mussolini ou l’Espagne de Franco, bien sûr, ne peuvent pas être décrites dans ce contexte comme quelqu’un qui pourrait arrêter Hitler. .

Le problème était qu’en un mois, la résistance française s’était largement effondrée. Cependant, gardez à l’esprit que la France n’a pas à attendre une défaite écrasante en Europe, car elle a plusieurs endroits alternatifs pour battre en retraite et des endroits pour se battre. Plus ou moins toute l’Afrique du Nord-Ouest et de l’Ouest étaient des territoires coloniaux français, y compris l’Algérie, la Tunisie et le Maroc.

La France peut-elle arrêter Hitler ?

De plus, l’armée française avait suffisamment d’effectifs et de qualités pour venir à bout de la machine nazie en place. On estimait qu’il y avait moins d’un million d’hommes armés, à condition qu’il soit possible d’appeler cinq millions de soldats supplémentaires, la France avait plus de trois mille chars. Mais la France n’a pris aucune mesure clé, seulement regardé passivement sa défaite. À cette époque, la France avait besoin d’une poussée et d’un mouvement dramatiques pour pousser le pays à la guerre depuis ses colonies et empêcher la flotte française de tomber aux mains des Allemands – la flotte française était, paradoxalement, l’une des unités les plus puissantes de l’armée française.

Le projet né dans ce contexte, d’unir la Grande-Bretagne et la France au moment le plus difficile et ainsi résister aux avancées de l’Allemagne nazie, n’est pas nouveau dans l’intégration européenne. L’idée d’intégrer des États européens circule depuis des années dans les couloirs politiques, mais a toujours été considérée comme utopique et fantaisiste. Cependant, le scénario désastreux d’Adolf Hitler, qui aurait porté un coup écrasant sur les épaules de la France, a pu inciter les vieux rivaux anglo-français à transformer l’impossibilité en action politique officielle.

Les troupes allemandes sont entrées à Paris le 14 juin, mettant fin à la guerre aux yeux de la plupart des Français – celui qui contrôlait Paris gouvernerait toute la France. Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai en termes de théorie politique et de dimensions militaires. Vous pouvez vous battre de n’importe où et perdre une ville, même à Paris, ne signifie pas perdre un pays entier. Au cours des deux jours suivants, des responsables britanniques et français ont rédigé la « Déclaration sur l’Union franco-britannique ».

