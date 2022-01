« Chupe de camarones » élue l’une des meilleures soupes au monde

La chupe de crevettes, originaire d’Arequipa, fait partie d’une sélection de vingt des meilleures soupes au monde préparées par CNN en espagnol. Ce n’est pas en vain que la cuisine péruvienne est l’une des principales attractions touristiques de notre pays et la cuisine d’Arequipa occupe une place importante, reconnue par l’UNESCO.

« Cette soupe crémeuse de crevettes aux pommes de terre et au maïs prend de l’ampleur avec l’ajout de poivron jaune, une sorte de piment », explique la chaîne d’information américaine, faisant référence au délicieux plat d’Arequipa.

Selon Promper, le ragoût du sud est l’un des plus symboliques et populaires d’Arequipa. Selon la tradition, il est servi lors de la fête de Huarachicuy, au cours de laquelle est célébré le voyage des jeunes Incas vers l’âge adulte. Et il a expliqué que le mot chupe vient du mot quechua chuwa misa, qui signifie plat profond.

Une soupe épaisse qui mélange des fruits de mer avec des œufs

Comme ils l’expliquent, « il s’agit d’une soupe épaisse et épicée qui contient des crevettes de rivière, des pommes de terre jaunes et du fromage frais comme ingrédients principaux. Et il contient également du lait, des haricots, du maïs, du riz et des œufs, mélangés à une sauce à base de piment. Ce qui donne à ce plat une touche de saveur et de couleur est fait dans les « picanterías » traditionnelles.

C’est une soupe avec une longue histoire d’origine andine à laquelle des ingrédients méditerranéens ont été incorporés après la conquête espagnole au 16ème siècle, ils se réfèrent.

Comme on le sait, Arequipa est reconnue comme ville créative de l’UNESCO dans le domaine de la gastronomie et promeut sa reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Et ce n’est pas en vain que la cuisine péruvienne est l’une des principales attractions touristiques de notre pays et que la cuisine d’Arequipa occupe une place importante.

Chupe de crevettes et 19 autres délices du monde

La spécialité de CNN en espagnol propose également des plats tels que le banga du Nigeria, le boeuf pho du Vietnam, le bortsch d’Ukraine, la bouillabaisse de France, le caldo verde du Portugal, le chorba frik d’Algérie, de Libye et de Tunisie.

Le caldo verde de Portugal est une soupe rustique qui combine des légumes émincés avec des pommes de terre et des oignons.

Ils ont également reconnu sur la liste, gaspacho d’Espagne, soupe de haricots d’Afrique de l’Ouest, gombo des États-Unis, harira du Maroc, kharcho de Géorgie, soupe de nouilles au bœuf Lanzhhou de Chine, mohinga du Myanmar.

Ce menu spécial est complété par menudo du Mexique, moqueca de camarão du Brésil, soto ayam d’Indonésie, tom yum goong de Thaïlande, tonkotsu ramen du Japon et yayla orbasi de Turquie.

