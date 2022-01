Christiane Endler est sur le point d’être nommée meilleure gardienne de la FIFA

Pour la troisième année consécutive, l’actuel gardien de l’équipe de France Olympique de Lyon, Christiane Endler Chili, concourir pour des prix The Best décerné par la FIFA au meilleur gardien de but de 2021, a poursuivi la carrière sportive historique déjà encadrée dans le football dans son pays d’origine.

Le chemin du succès d’Endler, avec des sections d’applaudissements à travers Paris Saint Germain où il a remporté deux titres, ce fut un parcours qui explique également le parcours de La Roja ces dernières années, atteignant le sommet du tournoi des Amériques et obtenant une qualification sans précédent pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques dans la catégorie adulte.

Le trentenaire fait partie des soi-disant « Le football féminin chilien « The Golden Generation », une équipe qui a encore le temps de grandir et l’ambition de celui qui a été élu « Le meilleur gardien du monde » en novembre dernier par la Fédération de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS), le premier sud-américain à être reconnu.

Sa passion, sa minutie et sa mentalité, comme on dit Agence EFE ses deux entraîneurs lui ont donné des réalisations et des rôles à la fois au club et dans l’équipe nationale, où il a assuré un leadership solide dès le début du terrain.

Endler a été appelé à La Roja dans toutes les catégories tout au long de sa carrière, l’un des protagonistes incontestés d’un processus dont le premier jalon a eu lieu en 2008, lorsque le Chili a étonnamment accueilli la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Alors les indigènes de Santiago défendent la couleur Union La Calera et avoir 17 ans, n’est pas un obstacle pour être élu deuxième meilleur gardien de but du championnat international et ont séduit le public local avec leurs performances sous trois bâtons, gagnant leur amour et leur admiration.

« Il s’est toujours démarqué, à la fois par sa bonne disposition et son travail acharné, occupant un rôle de leader dans l’équipe nationale et étant transcendantal dans tout le processus », a déclaré à Efe l’actuel entraîneur féminin de La Roja, l’ancien gardien de but José. Letelier.

Depuis, Endler n’a cessé de briller : avec Colo Colo, également sous la direction de Letelier, il a remporté la très convoitée Copa Libertadores de América en 2012 après avoir battu le Brésilien Foz Cataratas en finale, sauvant deux pénalités décisives après un match nul et vierge. , et les a battus tous les deux. au Chili et en Angleterre, Espagne et France.

Désormais, pour Letelier le défi continue : cette année commence une nouvelle préparation pour la Copa América et le cycle menant aux Coupes du monde Australie et Nouvelle-Zélande 2023.

En 2015, lorsque « Tiane » a fait sa deuxième étape à Colo Colo après avoir dépassé les South Florida Bulls des États-Unis et Chelsea d’Angleterre, le joueur avait déjà les plus hauts standards à l’horizon.

Entraîneur des gardiens Andrés Romero, qui a travaillé avec Endler à la fois dans le processus avec albos et aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, rRappelez-vous qu’à cette époque, Endler ne pensait qu’à ajouter de l’entraînement, à améliorer sa technique et à peaufiner chaque détail du jeu pour défendre le but : de la domination de son pied faible (main droite), à ​​la détermination de sa volée de service, à l’amélioration de son tir ou à gagner en duel contre un attaquant.

« Depuis que je le connais, il a toujours voulu être plus, se perfectionner, apprendre. Il a toujours eu le désir d’être un gagnant, même aux cartes. Il a toujours eu une mentalité et un caractère forts », a déclaré Romero. Efé.

Lundi prochain, lors des The Best FIFA Football Awards, dans une émission télévisée diffusée en direct depuis le siège de la FIFA, Endler pourrait remporter l’un des derniers trophées individuels dont il avait besoin, juste devant Ann-Katrin Berger d’Allemagne (Chelsea) et Stephanie Lynn Marie Labbé du Canada (FC Rosengard / Paris Saint-Germain).