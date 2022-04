Choix péruvien | Le joueur français de la Coupe du monde Alain Giresse et son désir de voir le Pérou se qualifier : « J’espère qu’ils affronteront la France et le Danemark » | Coupe du monde Qatar 2022 | RMMD | FOOTBALL-PERUVIEN

Ce Équipe nationale du Pérou à un pas seulement de la qualification pour la Coupe du monde (dans le processus de qualification atteignant la cinquième place, après avoir battu le Paraguay lors du dernier match). Désormais, le scénario mené par Ricardo Gareca est le suivant : gagner les playoffs, où ils affronteront les Emirats Arabes Unis ou l’Australie. Si l’objectif est atteint, le bicolore rejoindra le groupe français en Qatar 2022quelque chose que voulait Alain Giresse, un ancien footballeur français de premier plan.

« Le groupe pour la France est assez abordable pour les qualifications. J’espère que le Pérou se qualifiera pour la Coupe du monde et affrontera la France et le Danemark comme en 2018. Je le veux vraiment.avouer GiresseJoueur de la Coupe du monde avec ‘Les Bleus’ en Espagne 1982 et Mexique 1986, dans une interview avec infobae.

D’un autre côté, un ancien joueur, mais hautement qualifié, fait une brève analyse de l’équipe de France actuelle, qui compte Kylian Mbappé parmi ses personnages principaux et qui compte une jeune génération qui promet de se battre pour soulever à nouveau le trophée dans la compétition. événement mondial.

« En 2018, la France faisait partie des favoris. Aujourd’hui, ce sont des champions du monde, avec des joueurs qui ont évolué, ils s’améliorent, comme Mpappé. De plus, Benzema s’est redressé donc on peut considérer la France supérieure en 2022. En revanche, il n’y aura plus d’effets de choc en 2018″a commenté Giresse.

Palara Didier Deschamps

Malgré le fait que le vainqueur des éliminatoires ne sera connu que le 13 juin, l’équipe gagnante a des rivaux confirmés : elle affrontera la France, le Danemark et la Tunisie dans le groupe D. A ce sujet, l’entraîneur Didier Deschamps, l’actuel champion du monde avec « Les Bleus », fait référence aux éventuels nouveaux adversaires qu’il devra affronter lors de la compétition.

« La logique voudrait que le Pérou se qualifie, en raison de sa position dans le classement. Il va falloir patienter car l’histoire dit aussi que les meilleurs ne sont pas toujours ceux qui entrent en Coupe du monde», a expliqué l’expérimenté entraîneur du représentant français dans une interview à L’Équipe, après le tirage au sort organisé à Doha.

J’accepte notre bulletin: Nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.