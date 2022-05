Chiffres du premier trimestre : le géant de l’énergie RWE affiche les meilleurs résultats trimestriels – malgré la baisse du charbon russe – 22/05/22 – Actualités

Jeudi, 12/05/2022 12:50 WIB

depuis wallstreet : éditeur en ligne du siège social

– Affichage : 878



Photo : Rolf Vennenbernd – dpa Les chiffres de RWE sont impressionnants : les revenus du premier trimestre 2022 ont augmenté de 65 % – et cela avec une radiation d’un million de dollars pour le charbon russe. De plus, plus d’énergie est obtenue du soleil et du vent. RWE a publié aujourd’hui ses chiffres pour le premier trimestre 2022 : l’EBITDA ajusté était de 1,46 milliard d’euros. Le nombre a augmenté de 65% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le bénéfice net ajusté a plus que doublé en glissement annuel pour atteindre 735 millions d’euros. Au cours des trois premiers mois de 2022, RWE a généré plus de 20 % de son électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne par rapport au même trimestre de l’année précédente. Cela est principalement dû à l’amélioration des conditions de vent. L’exploitation britannique du parc éolien offshore de Triton Knoll y contribue également. Au premier trimestre 2022, RWE connectera également au réseau une centrale éolienne terrestre de 200 mégawatts Texas El Algodon Alto, ainsi que d’autres projets terrestres en Allemagne et en France. Sur la capacité de production totale, la part des énergies renouvelables est passée à 30 %. RWE a supprimé les contrats d’approvisionnement à long terme pour le charbon russe. La raison en est la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. La Grande-Bretagne a imposé un embargo sur le charbon à la Russie en mars. Les amortissements du groupe de distribution d’énergie se sont élevés à environ 850 millions d’euros au premier trimestre. RWE confirme les prévisions pour l’exercice 2022. Michael Müller, directeur financier de RWE AG, a déclaré : « En tant que RWE, nous aidons le gouvernement fédéral à devenir indépendant du gaz russe – à court terme en renforçant la capacité pour le gaz liquéfié. À moyen et long terme long terme en soutenant l’expansion de l’énergie, les énergies renouvelables et le développement de l’économie de l’hydrogène. C’est au cœur de la « stratégie de croissance verte ». Cette année, nous voulons investir plus de 3,7 milliards d’euros – et grâce à notre bonne situation financière, nous avons également avoir les moyens de le faire. » Le cours actuel de l’action est de 40,49 EUR (wallstreet-online.de au 12 mai 2022, 12h23). Sur un total de 22 analystes de Marketscreener, 13 recommandent d’acheter l’action, huit recommandent d’y investir et un recommande de la conserver. L’objectif de prix moyen implique une augmentation potentielle de 15,8 % des prix courants. Auteur : Laura Ehrhardt, wallstreet:rédactrice en ligne du siège social

Une notification : ARIVA.DE publie dans cette section des analyses, des chroniques et des actualités provenant de diverses sources. ARIVA.DE AG n’est pas responsable du contenu publié par des tiers dans la zone « Actualités » de ce site Web et ne l’adopte pas comme sien. Ce contenu peut être spécifiquement identifié par l’étiquette « de » appropriée sous le titre de l’article et/ou par le lien « Pour lire l’article complet, veuillez cliquer ici » ; Les tiers mentionnés sont entièrement responsables de ce contenu.

Avertissement: Les articles proposés ici sont à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des recommandations d’achat ou de vente. L’article ne doit pas être compris comme une garantie explicite ou implicite de certaines évolutions des prix des instruments financiers mentionnés ou comme un appel à l’action. L’acquisition de titres comporte des risques pouvant entraîner une perte totale du capital investi. Ces informations ne remplacent pas les conseils d’experts en investissement adaptés aux besoins individuels. La responsabilité ou la garantie de l’actualité, de l’exactitude, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies et de la perte financière n’est pas assumée expressément ou implicitement.

ARIVA.DE n’a aucune influence sur le contenu publié et n’a aucune connaissance du contenu et de l’objet des contributions avant la publication. Les contributions étiquetées avec des noms sont publiées indépendamment par des auteurs tels que des commentateurs invités, des agences de presse et des entreprises. Par conséquent, le contenu des messages ne peut pas être déterminé par les intérêts d’investissement d’ARIVA.de et/ou de ses employés ou agences. Les commentateurs invités, les agences de presse et les entreprises ne font pas partie de l’équipe éditoriale d’ARIVA.de. Votre opinion ne reflète pas nécessairement les opinions et points de vue d’ARIVA.de et de ses employés.