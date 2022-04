Château imaginaire 2022 : amis (non) pacifiques Le théâtre Forman Brothers revient au nouveau château de Kostelec nad Orlicí – WN24.cz

Kostelec nad Orlicí (région de Richnov) 1er avril 2022 (PROTEXT) – Les amis pacifiques (pas) du théâtre des frères Forman reviennent au nouveau château de Kostelec nad Orlicí après sept ans. Sous la tutelle de l’illustrateur et scénographe Matěj Forman, un groupe d’artistes a transformé les treize salles de la Galerie Kinsk en un monde poétique de fantaisie et de plaisir. Leur installation unique au premier étage du château New Kinský à Kostelec nad Orlicí invite petits et grands à jouer. Il a été organisé avec l’aimable soutien de la région de Hradec Králové et vous pouvez le visiter du 1er avril au 30 octobre de cette année. Vous pouvez acheter des billets à la billetterie du château.

Aujourd’hui, nous appelons la pandémie visuelle et en cours a considérablement accéléré l’utilisation de la technologie moderne, y compris les visites virtuelles de diverses expositions et expositions. Mais la réalité virtuelle ne peut pas transmettre l’expérience à tous nos sens. Il ne vous permet pas de toucher des objets, de sentir la chaleur et les odeurs ou la structure du matériau. Une telle perception sera offerte par l’exposition de cette année à la Galerie Kinsk du Nouveau Château de Kostelec nad Orlicí, où se sont installés des artistes alliés au Théâtre des Frères Forman. Lors de leur parcours d’exposition, Château Imaginaire et Adultes ne manquera pas de capter l’attention du monde des enfants. Avec eux, ils peuvent non seulement toucher les artefacts installés, mais même jouer avec eux. Et le plaisir est l’objectif principal de ce concept d’exposition. Les artistes ont transformé les cinq cents mètres carrés de la galerie Kinsk en un monde fantastique et poétique de théâtre et de théâtre de marionnettes, où l’art et l’artisanat se mêlent à l’imagination des artistes exposants.

D’innombrables artistes visuels se sont présentés à la galerie Kinsk au cours de ses plus de dix années d’activité. L’une des expositions les plus réussies de 2015 a été l’exposition Castle Imaginary – 13 salles (non) au château de Kostelec. « À cette époque, l’exposition du groupe d’artistes Forman Brothers Theatre était également préparée dramaturgiquement par Matěj Forman. À cette époque, les enfants comme les adultes étaient ravis de leur imagination, et surtout de la possibilité de jouer, de toucher et de contrôler de nombreux artefacts. Il a été vu par 15 000 visiteurs. se souvient la directrice du Nouveau Château, Ivona Jasníková, qui a participé activement à la production de l’exposition. Selon lui, les plans du lieu d’exposition du château de Kinsk ont ​​été perturbés par la pandémie au cours des deux dernières années. Cela a également changé la vie des enfants pendant longtemps. Pour eux aussi, la connectivité en ligne est souvent la seule connexion au monde. Le prochain objectif de l’exposition est donc de détacher les enfants des ordinateurs et des jeux et de les emmener dans le monde physique du wayang, des paysages théâtraux, des objets magiques, des flûtes, des peintures et des ateliers créatifs.

Les auteurs qui exposent Castle Imaginary sont des peintres, des sculpteurs, des photographes, des amateurs de théâtre, des jouets, des inventeurs et des créateurs : Josef et Andrea Sodomek, Martin et Renata Lhoták, Tereza Komárková, Barka Zichová, Veronika Podzimková, Pavel Macek, Jana Paulová, Tomáš Paul , Lucka Valaška Knitlová , Irena Vodáková, Kristýna Adámek Mlynaříková, Stanislava Stuchlá, Lenka Hájek Kristiánová et Matěj Forman, qui nous ont personnellement guidés tout au long de l’installation de la Galerie Kinsk de treize salles.

« Vous pouvez entrer dans le paysage peint au crayon de Lucky Valaška, vous déplacez des chevaux arc-en-ciel sur l’étalon Veronika Podzimková, vous pouvez jouer au théâtre de chaussettes ici avec les poupées Stáni Stuchlá. Si vous avez le courage, faufilez-vous à travers les buissons de la forêt dans l’armoire cauchemardesque Kristýna Adámek Mlynaříková , vous pourrez vous amuser dans la salle pleine de jouets en bois et d’inventions, qui est la salle de jeux du couple Lhoták. Vous vous plongerez dans le micro monde de Pavel Mack à travers une vue hybride. Vous verrez également la galerie photo d’Irena Vodáková. Peintures panoramiques Les œuvres de Tomáš Paul vous rappelleront les contes de l’ancienne légende tchèque.Les peintures cousues par Jana Paulová donneront un doux câlin dans la salle de jeux pour les plus petits et les plus jeunes visiteurs.Dans le château imaginaire avec vos enfants, vous êtes sûr de passer une longue période pleine d’expérience Et vous êtes sûr de profiter du salon avec les peintures d’Andrey Sodomková et des maîtres de t qui était assis près du feu. Ensuite, vous pouvez aller pêcher, par exemple, et faire des courses dans la chambre de Barka Zichová, ou dans le monde sorcier peint de la mythologie de Josef Sodomka, et bien sûr l’exposition comprend également des productions et des marionnettes de notre théâtre Forman Brothers « Matěj Forman, dramaturge et initiateur du Château imaginaire au château de Kinsk à Kostelec nad Orlicí, raconte avec enthousiasme.

« Nous pensons que l’exposition Castle Imaginary attirera à nouveau le public pour visiter non seulement le nouveau château, mais toute la région. Kostelec nad Orlicí est situé dans un magnifique paysage sous les montagnes de l’Aigle et Nový zámek fait partie du phénomène français sur la rivière tchèque, qui a ensuite reçu le nom officiel de Zámky na Orlice.Avec l’exposition d’artistes amis du théâtre Forman Brothers dans notre palais, nous souhaitons contribuer davantage à l’intérêt des touristes et des groupes scolaires à visiter les coins charmants de la région de Hradec Králové.Venez au Château Imaginaire 2022 : découvrez, appréciez, touchez là où c’est permis, mais n’utilisez pas la force.Que le monde fantastique profite de ceux qui viendront après vous, a invité le propriétaire du Nouveau Château František Kinsk.

L’exposition ouvre à la galerie Kinský le vendredi 1er avril 2022 et se poursuivra jusqu’au dimanche 30 octobre 2022. Vous pouvez la regarder en avril les week-ends de 10h à 16h. A partir de mai, ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 17h. Vous pouvez acheter des billets à la billetterie du château.

CHÂTEAU Imaginaire DU THÉÂTRE FORMAN :

concept : Matej Forman,

collaboration vocale : Philippe Leforestier,

lampe : Igor Schmidt,

coopération technique : Petr Pasler, Josef Sodomka, Jitka Barnetová, Jonáš Prašivka ;

production : Jakub Hradilek, Ivona Jasníková.

L’exposition a été réalisée avec le soutien de la région de Hradec Králové.

GALERIE KINSK :

Avril et octobre les week-ends 10h-16h,

Mai à septembre tous les jours (sauf le lundi) 9h00 – 17h00,

adresse : Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Contact:

OPÉRATIONS DE LA GALERIE KINSK (visiteurs, visites, groupes, écoles)

SM Ivona Jasníková, directrice de Nový zámek

e-mail: [email protected]

www.zamekkostelekno.cz; www.facebook.com/novyzamekkostetecno; www.instagram.com/zamekkostetecno

CONTACT MÉDIAS :

Jana Dioszegi dipl. euh. – Gestionnaire de médias artistiques KINSK

e-mail: [email protected]; www.kinskyartmedia.cz; www.facebook.com/kinskyartmedia

TK publie une pièce jointe illustrée au rapport, qui est disponible sur http://www.protext.cz.