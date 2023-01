Le ministère a suspendu les activités de l’Institut français de recherche à Genève (IFRI), a indiqué la diplomatie genevoise dans un communiqué, affirmant qu’il s’agissait d’une première étape dans la réponse aux caricatures. rn Pa u prévient au milieu qu’il réagira aux caricatures publiques.

Il a même convoqué l’ambassadeur de France à Téhéran. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonnaov, répondant aux critiques de la France, a déclaré que la France devrait être consciente de ce qui se passe chez elle et ne pas critiquer la France.

Konen est libre, devient prêtre après la dissolution de la police morale rhénane :

5 janvier 2023 à 00:12 archive pspvek : 5 janvier 2023 à 13:22

Selon Colonnaos, c’est lui qui a commis des violences contre son peuple et a également capturé plusieurs soldats français. Il faut se rappeler qu’en France la liberté d’expression est différente de ce qu’elle est le matin. Et cette liberté est contrôlée par un juge dans le cadre d’une justice indépendante, ce à quoi je ne crois pas, a déclaré le ministère français à la chaîne de télévision LCI.

Le journal satirique Charlie Hebdo a été publié cette semaine plaque de dessin animé Le chef spirituel russe Khamenei. le magazine a déclaré que son objectif était de soutenir les manifestations antigouvernementales qui se déroulaient depuis le milieu de Mulhov, vous reviendrez de là où vous buvez, a-t-il déclaré au prêtre du Rhin en première page, dominée par un homme nu femme avec un entrejambe exposé.

La publicité utilisée par Charlie Hebdo pour lancer un concours de la meilleure image de l’ayatollah Khamene :

9 décembre 2022 à 16h38 pspvek archivé : 5 janvier 2023 à 12h30

Ils ont été déclenchés par la mort d’une jeune femme, Mahs Amnov, décédée aux mains de la police morale pour avoir déployé cinq fusils. Selon la police, il est décédé plus tard d’une crise cardiaque à l’hôpital, mais sa famille a nié que Mahs, âgé de vingt-deux ans, ait eu des problèmes de santé.

Sa mort est due à la brutalité policière. Depuis lors, les émeutes ont réprimé la presse populaire, des centaines de manifestants ont été tués. Un grand nombre d’autres ont été blessés, et y compris des lésions oculaires irréversibles. Parallèlement, menaces et peine maximale, au moins deux personnes ont été exécutées lors de la manifestation.

L’Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie en raison des troubles politiques.

Un des autres dessins animés sur Charlie Hebdo :

5 janvier 2023 à 12h11 archive pspvek : 5 janvier 2023 à 12h51

Selon son site Internet, l’IFRI est affilié au ministère français des Affaires étrangères. Il est né en 1983 de la fusion de la Délégation française d’archéologie de Rennes (DAFI), créée en 1897, et de l’Institut français d’archéologie de Téhéran (IFIT).

Fondée en 1947 par Henry Corbin. L’Institut est l’un des 27 centres de recherche français dans le monde, sa mission est de soutenir la recherche dans les domaines de l’archéologie et des sciences sociales et humaines.

Un clerc enveloppé dans les organes génitaux d’une femme :

4 janvier 2023 à 22h46 pspvek archivé : 5 janvier 2023 à 12h24

L’institut a été fermé pendant des années, rouvrant lorsque Hasan Rhn, décédé en 2013, en est devenu le président (2013 et 2021). A cette époque, les relations entre la France et l’Allemagne vont bientôt s’améliorer. Une bibliothèque a été ouverte à l’institut, qui est utilisée par les étudiants des universitaires français et RNT.

Le magazine Charlie Hebdo est connu pour ses dessins animés provocateurs. La voiture se moque de l’Église catholique, de l’islam, des politiciens et des dictateurs, mais vous aussi tremblement de terre tragique en Italie. Puis, en janvier 2015, des déclarations du prophète Mahomet se sont infiltrées dans la rédaction de Paska. Des islamistes radicaux ont tué douze personnes et en ont blessé dix autres.

Noyé dans le sang, prends la corde :

4 janvier 2023 à 18h10 archive pspvek : 5 janvier 2023 à 12h46

L’attaque a choqué le monde et a annoncé une vague de mouvements islamistes en France et en Europe occidentale. Les images qui dépeignent le flux ont eu des ramifications psychologiques à ce jour. Le journal lui-même s’est apparemment remis de la tragédie et est toujours opérationnel aujourd’hui. Et il n’a même pas commencé à s’occuper d’un musulman honnête.

Il a de nouveau critiqué l’islam en août 2017, quand il en a ironiquement parlé par rapport aux courants islamiques à Barcelone comme un crime contre la paix du monde extérieur. A cette époque, il n’y avait pas que les musulmans qui étaient furieux, beaucoup écrivaient sur l’insensibilité des courants, y compris les musulmans.

Un élément clé des protestations actuelles de Rne sont les femmes :