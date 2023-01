Chargeurs pour voitures électriques attachés aux travaux d’éclairage public à Prague

Prague Energetics, en collaboration avec la société Prague City Technology, exploite le premier chargeur pour voitures électriques installé dans l’éclairage public des rues de Prague.

Les conducteurs de voitures électriques peuvent désormais recharger leur voiture directement à partir de l’éclairage public de Vinohrady Prague. Dans le projet pilote, 13 stations-service avec un total de 25 sites ont été installés sur six routes.

L’équipement a été présenté aux journalistes par le membre du conseil municipal de Prague Jan Chabr (TOP 09) et des représentants de l’hôtel de ville de Prague 2 et de la société municipale Prague Capital Technology (THMP). Jusqu’à la fin de cette année, les conducteurs peuvent recharger la voiture gratuitement, après quoi ils paieront selon la liste de prix Pražská Energia correspondante.

« La création d’une infrastructure de recharge efficace est l’une des principales conditions du développement de l’électromobilité dans la capitale. Combiner les bornes de recharge pour voitures électriques avec l’éclairage public évite également de placer des poteaux supplémentaires dans les espaces publics », a déclaré Chabr.

Le stationnement réservé aux voitures électriques ne peut être imposé si quelqu’un s’y gare illégalement. | Photo: Profimedia.cz

Les treize premières stations se trouvent dans les rues de Moravská, Korunní, Chodská, Kladská, Slezská et Slovenská. Les points de charge sont créés par le THMP, qui est responsable de l’éclairage général, lors de la restauration des luminaires ou de la réparation des chemins de câbles. Prague a lancé ce projet pilote « EV-ready » en février de cette année, qui est apparu pour la première fois à Vršovice et Kamýk. Cette année, selon le responsable du THMP, Tomáš Jílek, 55 lumières ainsi modifiées apparaîtront autour de Prague. « L’année prochaine, il est prévu qu’il y en ait 240, les années suivantes, il y en aura plusieurs », a-t-il déclaré.

La lampe avec le chargeur a jusqu’à deux fois la puissance de 22 kW. La plupart permettent de recharger deux véhicules simultanément. A dix des 13 gares, deux parkings sont encore prévus. Cependant, le stationnement sans permis ne peut être imposé.

Les conducteurs peuvent recharger leur voiture gratuitement jusqu’à la fin de l’année sans aucune inscription, il suffit de connecter le câble au véhicule. À compter du 1er janvier 2023, la recharge peut se faire de deux façons. Inscrivez-vous et obtenez une puce de recharge qui permet aux conducteurs d’utiliser les bornes de recharge PREpoint à des prix THMP garantis et les bornes d’autres opérateurs à travers l’Europe à des prix standard. La deuxième option est une recharge unique sans inscription via un code QR.

Infrastructure de recharge à Prague

Cependant, le projet de développement de l’infrastructure de recharge à Prague a maintenant été ralenti en raison de longues discussions sur le type de lampes de recharge à installer à Prague à l’avenir. L’Institut de planification du développement n’a pas apprécié la solution pilote de Vršovice. Ville de Prague, responsable de l’apparence des espaces publics.

« Nous voulons absolument que l’électromobilité se répande à Prague. Nous n’avons pas de problème avec la recharge dans les parkings ou les garages, mais elle doit être visible d’une certaine manière dans les rues afin que les espaces publics ne soient pas désherbés et que les appareils ne soient pas pas gêner. » expliqué plus tôt à HN Václav Novotný, chef du bureau des infrastructures de transport HKI.