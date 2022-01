Charanzová et Kolaja visent tous deux à conserver leurs positions à la direction du PE. C’est la première fois pour la République tchèque – EURACTIV.cz

Les députés ne se sont pas encore remis de la mort de leur président, David Sassoli, et ils font face à des changements majeurs, alors qu’ils choisissent une nouvelle direction. La République tchèque a une forte présence dans la présidence du Parlement européen, et cela devrait se poursuivre.

Le Parlement européen attend la rosada de cette semaine, qui commence aujourd’hui. Bien que les députés aient un mandat de cinq ans, la règle veut qu’un nouveau président et 14 vice-présidents soient élus au milieu, représentant par exemple les responsables d’institutions à l’étranger. Concernant les nominations annoncées, il était clair qu’au moins quelques vice-présidents se relayeraient. Le vote proprement dit commencera mardi soir et pourra durer jusqu’à jeudi.

En raison de sa taille et de son importance politique, la République tchèque a désormais une présence inhabituellement forte à la direction du Parlement. Dita Charanzova (OUI) Mise à jour libérale Europe et Marcel Kolaja Les (Pirates) des Verts, qui sont réapparus dans les nominations, continueront très probablement leur rôle encore deux ans et demi. La candidature a été précédée de négociations politiques en coulisses pour préciser à l’avance que les candidats étaient des « passeurs ».

Ce sera un succès pour les Tchèques. « Historiquement, nous n’avons jamais eu deux vice-présidents. En même temps, le vice-président tchèque (à la direction du PE) pour tout le mandat », se souvient Charanzová, qui a confirmé sa candidature lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Son compagnon pirate Kolaja défend sa défense annoncé sur Twitter mi-décembre. « Je serais heureux, bien sûr, si je pouvais continuer à exercer mes fonctions. J’ai réussi à faire passer des choses importantes, comme rendre les EP publics et les voix publiques à distance, et je serais heureux de faire pression pour une plus grande transparence », a écrit Kolaja à TK vendredi.

Ils ont présidé le Parlement européen à différentes époques dans le passé Libor Rouček, Oldrich Vlašak une Pavel Telicka. Immédiatement après l’adhésion de la République tchèque à l’UE, le siège de la vice-présidence appartient à Miroslav Ouzk.

Pouvoir d’équilibrage

Alors que l’élection de la vice-présidence est avant tout une question de faction politique à laquelle ils appartiennent, au moins symboliquement, leur nationalité joue également un rôle. Outre la République tchèque, l’Allemagne avec trois représentants et la Hongrie avec deux occupent des positions fortes dans la direction actuelle, tandis que ni la France ni l’Espagne n’ont de vice-président.

En revanche, au Parlement européen, ce ne sont pas seulement les sièges du Bureau lui-même qui sont en jeu, mais aussi les positions des factions politiques ou des commissions. Cela peut être vu dans l’exemple de l’Espagne – bien que ses politiciens soient absents de la direction du PE, l’eurodéputé Espagne Iratxe Garcíaova était le chef de la faction socialiste influente. Quant à la France, elle a suppléé à son absence au Bureau, entre autres, au sein de l’influente commission environnementale ENVI, présidée par l’eurodéputé français. Pascal Canfin.

Cependant, Prim joue toujours une affiliation politique. Bien qu’ils n’aient plus une position aussi forte qu’auparavant dans l’actuel Parlement européen, la parole principale est toujours détenue par les factions politiques du Parti populaire et des socialistes. Après les élections législatives de 2019, il a été convenu que le chef du Parti socialiste, David Sassoli, serait remplacé en janvier par un représentant du Parti populaire européen. Cela répète la situation de la dernière période électorale, lorsque les deux groupes politiques ont également alterné au milieu de leur mandat de cinq ans.

Malťanka dirige le PE

Pendant longtemps, il a semblé que le successeur naturel de l’Italien Sassoli serait le chef de la Fraction populaire. Manfred Weber de l’Allemagne. Celui-là pourtant annoncé à l’automnequ’il préfère se concentrer sur le parti paneuropéen du Parti populaire, qu’il veut reprendre cette année après Polák Donald Tuskov. L’ancien président du Conseil européen, Tusk, a conduit l’opposition polonaise à un changement.

La voie vers les premiers sièges du Parlement européen « réservés » au Parti populaire s’est ouverte aux politiciens maltais Robert Metsolaqui occupait auparavant le poste de vice-président. Son passage à la première place a été confirmé mardi matin. Bien qu’en raison de la répartition du pouvoir politique et traiter avec les socialistes les élections qui ont été déterminées, doivent officiellement vaincre plusieurs challengers. Les Verts européens envisagent leur eurodéputé suédois au sommet Alice Bahovou Kuhnkeovou, conservateurs et réformateurs sont devenus membres du parlement polonais Kosma de Zlotowski. Quatre candidats fermés par les Espagnols Sira Regova de la faction de gauche.

Pour la première fois dans l’histoire, la nouvelle direction a été sélectionnée électroniquement à distance. En raison des inquiétudes suscitées par la propagation de l’omicron, le président sortant a décidé de le faire.