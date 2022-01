chantiers sur l’A10 et l’A6 du 10 au 16 janvier – Savonanews.it

Ci-dessous, nous montrons les chantiers qui provoqueront des perturbations en tenant compte du flux de trafic détecté actuellement et, par conséquent, de l’augmentation du temps de trajet au cours de la semaine. du 10 au 16 janvier 2022.

Tronçon A6 – Turin-Savone

direction Savone

– entre Niella Tanaro et Ceva du km 71 + 450 au km 74 + 090 rétrécissement de voie dans le régime de déviation de la voie de circulation nord pour le renforcement sismique du pont Borio nord du 11/03/2021 au 14/04/2022 ;

– entre Ceva et Millesimo du km 93 + 450 au km 96 + 400, rétrécissement de la voie de circulation avec fermeture de la voie de dépassement et d’une partie de la voie, pour travaux de renforcement parasismique sur les ponts de la Tine, Taranco et Gève / Tonifr, à partir du 25 / 11/2020 au 31/03/2022 ;

– entre Millesimo et Altare du km 97 + 115 au km 99 + 450, rétrécissement des voies de circulation avec fermeture des voies d’urgence et de circulation, pour des interventions de renforcement parasismique sur les ponts de San Bernardo, Tana et Surie, du 20/10/2021 au 31/07/2022;

– entre Millesimo et Altare du km 103 + 750 au km 105 + 770, rétrécissement de la voie de circulation avec dépassement et fermetures de voies d’urgence pour des actions de gestion sur le pont Bormida à Pallare, du 25/06/2021 au 31/12/2022 ;

– entre Altare et Savona du km 109 + 800 au km 118 + 000, circulation fermée avec circulation à double sens en travers de la route, pour rehaussement sismique de l’œuvre d’art du lot 2 du 05/10/2021 au 30/04/2022.

Direction Turin

– entre Savone et Altare du km 122 + 100 au km 120 + 700 rétrécissement des voies de circulation avec fermetures d’urgence et de circulation, pour l’adaptation du tunnel Dei Passeggi II, du 13/12/2021 au 28/02/2022 ;

– entre Savone et Altare du km 119 + 408 au km 109 + 700, rétrécissement de la voie dans le régime de déviation de la voie sud pour le renforcement sismique de l’ouvrage du lot 2 du 05/10/2021 au 30/04/2022 ;

– entre Millesimo et Ceva du km 91 + 100 au km 89 + 420 rétrécissement des voies de circulation avec fermetures d’urgence et de circulation, pour l’adaptation du tunnel du Pione, du 14/09/2021 au 31/01/2022 ;

– entre Ceva et Niella Tanaro du km 73 + 890 au km 71 + 596, chaussée fermée à double sens sur voies opposées, pour rehaussement sismique sur le pont au nord de Borio du 11/03/2021 au 14/04/2022 ;

– entre Niella Tanaro et Mondovì du km 67 + 130 au km 66 + 200 rétrécissement de voie de circulation suivi d’une fermeture de voie, pour action de gestion sur le viaduc du Cento nord, du 06/12/2021 au 31/12/2022.

FERMETURE DE LA SECTION

AUCUNE FERMETURE ATTENDUE

Tronçon A10 – Savone-Vintimille (Frontière française)

Ci-dessous, nous montrons un chantier de construction qui, dans certaines circonstances, peut entraîner des retards de circulation ou des files d’attente avec une augmentation relative des temps de trajet dans la section Savone – Frontière de l’État.

Direction Italie (Route Sud)

– Entre Spotorno et Savona du km 52 + 260 au km 49 + 375 circulation fermée avec circulation à double sens sur voies opposées pour l’adaptation du tunnel Fornaci du 10/01/2022 au 16/01/2022 ;

– entre Albenga et Borghetto Santo Spirito, du km 79 + 000 au km 77 + 500 fermeture des voies de dépassement pour remplacement des barrières de sécurité du 10/01/2022 au 16/01/2022 ;

– entre Andora et Albenga du km 90 + 320 au km 87 + 390 circulation à double sens en raison de travaux sur voies opposées pour inspection et intervention de sécurité pour le tunnel du Vallon d’Arme du 10/01/2022 au 16/01/2022 ;

– entre San Bartolomeo et Andorre du km 99 + 240 au km 94 + 820 voies de circulation fermées avec circulation à double sens sur voies opposées pour l’adaptation du tunnel du Colle Dico du 10/01/2022 au 16/01/2022.

Itinéraire France (Autoroute Nord)

– Entre Savone et Spotorno du km 49 + 375 au km 52 + 260 voies à double sens pour les travaux d’adaptation du tunnel Fornaci sur la voie opposée du 10/01/2022 au 16/01/2022.

FERMETURE OU DEPOSE DE PIECES

Direction Italie (Route Sud)

– Fermeture nocturne du tronçon ALBENGA – BORGHETTO SS de 22h le 13/01/2022 au 05 le 14/01/2022

Itinéraire France (Autoroute Nord)

– Fermeture nocturne du tronçon BORGHETTO SS – ALBENGA de 22h le 12/01/2022 à 6h du 13/01/2022