Changement soudain dans l’affaire du crash du Tour de France: ils retirent la plainte contre le fanatique

Le fanatique qui a causé un accident majeur a comparu de son plein gré devant les forces de sécurité

Un morceau de carton avec un message pour sa famille fait de lui le principal protagoniste du mythe Tour française. Le fanatique n’a jamais pensé que les conséquences de son acte innocent seraient mondiales. La mystérieuse femme en jaune qui a provoqué un grave accident lors d’une compétition cycliste a été interpellée ces dernières heures après avoir été recherchée pendant quatre jours.

Après avoir été arrêtés par la police de Landerneau, les médias français ont commencé à révéler différents détails sur ce qui s’était passé et ont confirmé une tournure majeure de l’histoire qui a provoqué un choc : Les organisateurs de la tournée ont décidé de retirer leur plainte le même samedi que l’incident embarrassant s’est produit.

Femme il s’est présenté volontairement devant la gendarmerie du département du Finistère vers 14 heures mercredi et ont été rapidement interpellés par la Brigade d’enquête, selon des journaux français. Parisiens. Bien qu’au début les médias du pays aient émis l’hypothèse que le fan était un étranger -et certains se sont aventurés à souligner qu’il était allemand-, le réseau RTL qui a annoncé la nouvelle de son arrestation, convaincu que c’était Française de 30 ans qui a été interrogé à la préfecture de police de Landerneau.

« Il est actuellement en garde à vue », la précision précédente AFP le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère, le colonel Nicolas Duvinage. D’après certaines des données fournies, on sait que le protagoniste de l’événement vit en couple dans le Finisterre Nord vous aller chez le docteur avant de se présenter à la police. En même temps, a admis avoir fait une descente chez lui.

Bien qu’il soit supposé que de plus amples détails sur l’enquête seront publiés dans les prochaines heures, l’attention de la police est sur vérifier l’identité de la femme dans la question pour l’empêcher d’être celui qui a inventé l’histoire : « Il nous a confirmé que son intention était d’envoyer des messages à ses proches à la télévision », ont-ils expliqué de la gendarmerie à Parisiens. Le panneau, qui indique « Allez Opi-Omi ! », est interprété comme un mélange d’allemand et de français dans ce qui se traduit par « Allez grand-mère et grand-père ».

La femme a pris la fuite peu après l’accident.

Ce qui est frappant dans tous ces scandales majeurs, c’est que le directeur adjoint du Tour de France, Pierre-Yves Thouault, ont annoncé qu’ils annuleraient la plainte qu’il a lui-même signalé qu’ils présenteraient le samedi de l’accident. Le directeur a expliqué qu’ils avaient tiré la présentation judiciaire avec le but de « calmer » le problème face à l’escalade de la « médiation » qui. En même temps, il demanda : « L’accent doit être mis sur les coureurs et non sur le public ».

Le mouvement, qui fait la une des principaux médias français, ne le libérera toutefois pas dans l’immédiat. Même dans ce scénario Je dois juste payer l’amende, police Ils insistent sur le fait qu’ils prolongeront leur garde à vue pour « être un exemple », comme détaillé par les médias Parisiens.

« Nous devons montrer à tous ceux qui viennent sur le Tour juste pour voir les coureurs à la télévision qui prennent beaucoup de risques s’ils gênent la course. », ont-ils expliqué auprès de la police. En même temps, ils insistent sur le fait qu’il y aura une tolérance zéro pour des cas comme celui-ci à l’avenir. « Tout le monde doit être calme », a demandé le directeur de course Christian Prudhomme, avec un message destiné au public mais essayant aussi de dissiper la résonance médiatique.

Pendant ce temps, le fanatique qui portait la veste jaune le jour de l’accident a dû payer une lourde amende économique peut varier entre 1 500 et 15 000 euros, compte tenu du fait qu’il était accusé d’avoir fui les lieux. Trop risque d’être détenu par la police jusqu’à trois mois, bien que maintenant tout reste à voir après la décision des organisateurs.

L’enquête initiale, motivée par la plainte de Tour, portait sur « une blessure accidentelle avec une incapacité de moins de trois mois en raison d’une violation involontaire des obligations de sécurité ou de précaution ». Cette affaire n’est passée inaperçue de personne, au point que La préfecture de gendarmerie Finisterre a publié sur ses réseaux sociaux un appel à témoins le fait qu’ils peuvent fournir des données pour identifier les suspects.

Le coureur français Cyril Lemoine a été l’un des cyclistes les plus touchés par l’accident (Photo : Reuters)

Bien que les femmes, déjà « officiellement identifiées », a priori n’ont pas de dossiers, il faut aussi regarder comment se comportent les cyclistes. coureur espagnol drapeau Soler, qu’il a dû abandonner la course à cause des fractures aux deux têtes radiales et à la tête ulnaire gauche qu’il a subies, a-t-il prévenu dans une chronique qu’il a signée dans un journal catalan. Première ligne: « Je pensais faire des reproches au public, à cause de ça tout le Tour a été jeté à la poubelle et je me sens très en colère ».

« Nous poursuivons cette femme qui s’est très mal comportée. Il faut le faire pour que l’infime minorité de gens qui ne respectent pas les règles ne gâche pas le spectacle pour tout le monde », a déclaré le sous-directeur Thouault, le même chef qui confirme aujourd’hui baisser la plainte.

