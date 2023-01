Championnat du monde de football | La presse brésilienne a critiqué l’entraîneur Tite après avoir été éliminé en quart de finale de la Coupe du monde

« Des opportunités non converties et des erreurs de tactique et de concentration. L’équipe croate expérimentée en a profité et le résultat a été la fin du rêve de Coupe du monde du Brésil », écrit le journal Estado de Minas.

Les deux buts au Education City Stadium de Doha sont survenus après prolongation. Tout d’abord, Neymar a battu le légendaire record de Pelé avec son 77e but en équipe nationale, mais le remplaçant Bruno Petkovič a égalisé à la 117e minute. La Croatie a terminé l’égalité aux tirs au but et le Brésil ne recevrait pas le métal précieux de la Coupe du monde pour la cinquième année consécutive. La dernière fois qu’ils ont réussi, c’était en 2002, lorsqu’ils ont dominé tout le tournoi.

« L’histoire qui se répète depuis 2006 n’a pas de fin. Pourquoi a-t-on encaissé à la fin d’une contre-attaque alors qu’on menait ? Pourquoi le deuxième plus jeune joueur de l’équipe a-t-il écopé d’un penalty en premier ? ces questions maintenant », ont écrit les journaux. Zero Mountain en référence à l’échec de Rodrygo, âgé de vingt et un ans, depuis le début de la fusillade.

Le journal Estado de Sao Paulo a également remis en question les mouvements d’entraîneur de l’entraîneur Tite, qui était son dernier match sur le banc du Brésil. « Le rêve est terminé. Tite n’apprend pas de ses erreurs et ne prend plus les bonnes décisions dans les moments cruciaux. Après plusieurs années de travail, une autre chute de la même hauteur, et encore contre un rival européen », écrit le journal. souligné.

Le Brésil a été éliminé lors de la phase à élimination directe pour la sixième fois consécutive contre une équipe européenne et la quatrième fois lors des cinq derniers tournois en quarts de finale. Vendredi, cependant, ils étaient la meilleure équipe et, contrairement à leurs adversaires, se sont créés un certain nombre d’occasions. Mais le gardien Dominik Livakovič a réalisé 11 arrêts, un record croate en Coupe du monde.