Championnat de France de football : Lille bat le PSG | sport

Le choc s’est confirmé en France, où Lille a brisé l’hégémonie du Paris Saint-Germain, vainqueur de sept des huit derniers championnats, pour remporter sa cinquième Ligue 1 (précédemment remportée en 1933, 1946, 1954 et 2011). Il leur a fallu vaincre lors de la dernière journée à Angers (1-2) pour s’imposer puisque l’équipe de la capitale s’est également imposée en route vers Brest (0-2). Monaco, troisième, disputera les éliminatoires de la Ligue des champions. Lyon et Marseille joueront en Europa League et Rennes jouera en Conference League. Nîmes et Dijon sont relégués et Nantes doit gagner le match face à Toulouse, troisième de deuxième division, pour ne pas perdre la catégorie.

1 Paul Bernardoni, Pierre Capelle (Mohamed Ali-Cho, min. 80), Romain Thomas, Vincent Manceau, Mateo Pavlovic, Mangani, Angelo Fulgini, Mathias Pereira Lage (Souleyman, min. 56), Jimmy Cabot (Sada Thioub, min. 56 ), Antonin Bobichon et Lois Diony (Bahoken, min. 65) 2 Mike Maignan, Mehmet Zeki Celik, Reinildo Mandava, Sven Botman, Tiago Djalo, Boubakary Soumare, Renato Sanches (Luiz Araujo, min. 81), Andre, Yusuf Yazici (Jonathan Bamba, min. 66), Jonathan David (Nanitamo Ikone, min. . . . . 91) et Yilmaz (Xeka, min. 81) cibler 0-1 min 9 : Jonathan David. 0-2 min 45 : Yilmaz. 1-2 minutes 91 : Angelo Fulgini. Arbitre Benoît Bastien Carte jaune Renato Sanches (min. 74) et Mehmet Zeki Celik (min. 77)

La victoire lilloise appartient à l’entraîneur Christophe Galtier, qui à 54 ans n’a entraîné que Saint-Ettener auparavant, et surtout à Luis Campos, directeur sportif qui a signé une carrière anonyme d’entraîneur dans le football portugais jusqu’il y a neuf ans par José Mourinho. l’a recruté pour son équipe de travail au Real Madrid en tant que dépisteur et analyste. Campos n’a passé qu’un an à Madrid avant de partir pour Monaco, où il a formé un groupe solo et formé une équipe gagnante grâce à sa capacité à découvrir des talents là où d’autres ne les voient pas et à tirer des plus-values ​​des footballeurs. Lemar, Bernardo Silva, Martial, Carrasco et Kondogbia en sont des exemples.

Campos est parti à Lille en 2017 et réitère aujourd’hui son succès. Achetez bas et vendez haut. Nicolas Pépé a coûté 10 millions d’euros et il l’a vendu pour 80, dont il a investi la moitié dans Victor Osimhen et l’éternelle promesse portugaise Renato Sanches. Le premier, l’attaquant nigérian, a été transféré à Naples pour 70 millions au milieu de la pandémie et pour le défenseur Gabriel, il a gagné 26 millions d’Arsenal, le montant qu’il a utilisé pour signer Jonathan David, un attaquant canadien qui joue pour Gand.

David a signé 13 buts cette campagne. A Angers, il a inscrit le premier but en début de match et lui a enlevé les nerfs. Juste avant la mi-temps, il a forcé un penalty égal au deuxième but et transformé Burak Yilmaz, autre success story de Campos, un attaquant turc qui a joué dans tous les grands de son pays et dans le football chinois, pour lequel une lucrative retraite était prévue. Mais il est retourné en Turquie jusqu’à ce que Lille le signe alors qu’il n’avait que 35 ans. Il a été le meilleur buteur avec 16 buts en 28 matchs.

Avec un budget quatre fois inférieur à celui du Paris Saint-Germain, Campos a formé un Lillois moins doué que Monaco, mais rocailleux. Il n’a concédé que 23 buts en 38 matchs, dont 21 se sont soldés par des feuilles blanches. A Angers, ils l’ont marqué lors du dernier match, la fête étant déjà lancée. Sous la baguette Maignan s’est démarqué, sur le grand radar européen, et José Fonte, le capitaine de l’équipe et leader défensif, a joué contre lui. Mbappe et Neymar du PSG n’ont pas pu les suivre, ayant également été battus au Parc des Princes lors d’un duel décisif il y a sept jours.

La constance de Lille contraste fortement avec la désorganisation du PSG, perdant jusqu’à cinq fois à domicile. Outre les champions, Marseille, Lyon, Monaco et Nantes se sont imposés sur le sol parisien et ont permis à la ligue d’engendrer des champions inattendus.

