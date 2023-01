Champion du monde décédé (†39) : Il a cruellement souffert avant sa mort !

Une terrible nouvelle a secoué le monde du tir sportif. L’ancien champion du monde Jorge Ballesteros (†39) est décédé. Ils l’ont trouvé avec une balle dans la tête dans sa voiture ! Il est décédé un jour plus tard à l’hôpital. Ce tireur d’élite qui travaille comme policier est pleuré par ses collègues dans divers pays. Dans le même temps, il n’y a pas si longtemps, il a perdu le titre mondial. Il a laissé une femme et un enfant.

Le meilleur buteur qui ait jamais vécu en Espagne. C’est ainsi que les fans et les environs se souviennent de Jorge Ballesteros (†39), jusqu’à récemment champion du monde de tir. Il est décédé des suites de blessures graves à l’hôpital il y a quelques jours. Que s’est-il vraiment passé?

Le vainqueur de l’IPSC Handgun World Shoot 2017 dans la catégorie Open a été retrouvé dans la capitale espagnole Madrid dans une voiture avec une balle dans la tête, mais montre toujours des signes de vie ! Il a donc été immédiatement transféré à l’hôpital local de La Paz, où, malheureusement, il est mort un jour plus tard. Jorge travaille comme policier à Madrid, il est donc proche du pistolet non seulement lors des courses, mais aussi au travail. Comment et pourquoi il a reçu une telle blessure n’est pas encore connu.

Adieu sur les réseaux sociaux

« Jorge Ballesteros, le plus grand tireur d’élite d’Espagne, nous a quittés pour toujours à l’âge de 39 ans. Le monde du tir est tombé dans une profonde tristesse. » a-t-il déclaré sur le compte Twitter de la Fédération royale espagnole de tir olympique. « En 2017, il est devenu champion du monde ouvert, il a également ajouté trois titres de champion d’Europe, six victoires à l’Extreme Euro Open et dix-sept titres espagnols. » Ses rivaux français, qui le décrivaient comme un grand athlète et une personne hors du commun, ont également pleuré. Les fans tchèques le connaissent peut-être depuis l’événement Extreme Euro Open organisé chaque année à Hodonice près de Znojmo.

L’Espagnol talentueux n’a jamais participé aux Jeux olympiques. Ce n’est pas qu’il ne s’est pas qualifié, mais que la discipline ne faisait pas partie d’un sport olympique au cours de sa carrière. Après sa mort, il laissa une femme et deux enfants. De plus, sa dernière publication sur Instagram depuis début décembre a sa propre saveur. C’est la perte du titre mondial après cinq ans, qui a été remporté par l’Américain Christian Sailer. « Parfois tu gagnes et parfois tu apprends » a-t-il écrit sous les photos du concours. On peut dire qu’il a dit au revoir non seulement au titre, mais aussi au monde.

