Champion de la Copa avec Santos, Jubal a réalisé la meilleure saison de sa carrière en France – 19/01/2022

Mardi (18), Santos s’est assuré une place en demi-finale de la Coupe de football junior de São Paulo. Dans le même temps, Jubal, celui qui était présent lors de la victoire des deux clubs dans la compétition, en 2013, s’est aussi amusé et se souvient de la conquête avec Peixe.

Vous voulez rester au courant de tout ce qui concerne Fish ? alors suivez Actualités sportives mondiales non INDONÉSIE, INSTAGRAM e FACEBOOK. Et n’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YOUTUBE!

– C’est une réalisation que je chéris. Chaque athlète, au début de sa carrière, rêve de jouer et de gagner la Coupe de São Paulo. Sur les 128 équipes qui participent au tournoi, celle que vous jouez pour devenir le champion est assez importante pour les jeunes d’environ 20 ans. Cela m’a donné beaucoup de force, à moi et à cette génération. J’ai participé à la compétition et Santos a très bien réussi. Je suis ici dans la foule – se souvient le défenseur

Cette saison, le joueur de 28 ans a disputé 19 des 20 matchs de la France avec Auxerre. Ainsi, en 1710 minutes, l’athlète a contribué avec deux buts contre Nancy et Caen. En 2020/21, l’athlète a disputé 34 matchs, pour un temps total de 3060 minutes. Comme son équipe avait encore 18 engagements jusqu’à la fin de la deuxième division française, Jubal a pu terminer le tournoi avec 3330 minutes.

– J’ai eu une très grosse évolution en France. J’ai pu conquérir mon espace dans le casting et ma croissance était visible. Je crois que mon expérience au Portugal a beaucoup contribué à l’avancement de ma carrière. Cherche maintenant à remettre Auxerre dans l’élite française – dit le défenseur

– J’ai 28 ans et je peux dire que je suis dans ma meilleure condition physique. Jouer 90 minutes dans tous les matchs auxquels il a participé cette saison est pour certains athlètes. Je vais continuer à travailler pour battre mon score sur le terrain de la saison dernière et montrer ma valeur – a ajouté le défenseur, qui a un contrat avec Auxerre jusqu’en juin 2022.

LIRE PLUS DE NOUVELLES SUR LES POISSONS :

+ Santos a conclu un accord avec Barcelone et finalisé les dernières finances en attente

+Santos a conclu un accord avec Barcelone et a terminé les dernières finances en attente

Semaine +Bombou à Santos : Renforts, progrès dans les mises à jour de Copinha et Patati

+João Victor « Ballão » parle de recevoir le surnom et de projeter le prochain match de Santos

Révélé par Vila Nova (GO), Jubal est arrivé à Santos en 2011. Après avoir remporté la Copa São Paulo, il a disputé 22 matchs avec le joueur professionnel Peixe. En 2015, il arrive à Arouca, en provenance du Portugal. Toujours au Portugal, il passe par Vitória de Guimarães, en 2017, Boavista, en 2018, et Vitória de Setúbal, en 2019, jusqu’à arriver à Auxerre, en 2020.