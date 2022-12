Champion de France. Ce sont des héros pour les fans, une honte pour Le Pen

Lors du championnat au congrès de la FIFA à Paris le 8 juin, un tournant s’est produit, dont l’effet n’a été ressenti par le football mondial que bien plus tard. Après João Havelang du Brésil, l’économiste suisse Joseph Blatter a été élu président de l’organisation.

Le grand favori pour le trône du football était à l’origine le candidat européen, le meilleur Suédois de l’UEFA Lennart Johansson. Cependant, d’anciens journalistes de hockey et des responsables de Blatter s’y opposent. Des objections ont rapidement surgi selon lesquelles il était incapable de gérer (et surtout de payer) sa campagne en tant que haut fonctionnaire de la FIFA. Il y avait une recommandation, ou presque un ordre, de renoncer à un poste. Maintes et maintes fois après cela, il n’avait accepté aucune solution qui affaiblirait sa force.

Après avoir été élu, il a honnêtement promis que ce ne serait que pour un mandat. Il a duré cinq jusqu’en 2015, date à laquelle il a été entraîné dans un réseau de corruption qu’il avait créé, qui impliquait également la sélection des organisateurs des championnats du monde.

France 1998 : le monde entier applaudit

La guerre sanglante qui a eu lieu dans les Balkans entre les pays de l’ex-Yougoslavie a également conduit à des sanctions sportives contre l’agresseur – l’État successeur avec le gouvernement de Belgrade. Étant donné que l’équipe de football ne peut pas participer aux meilleurs événements, le taux de réussite diminue, ce qui détermine le panier de performance de l’équipe qui sera placé lors du tirage au sort des éliminatoires ou du tournoi final.

Histoires de l’histoire de la Coupe du monde La politique n’a pas sa place dans le football, dit l’ancienne règle. C’était vraiment un vœu pieux. Seznam Zprávy présente une série de l’histoire de tous les championnats du monde de football de 1930 à nos jours.

Lorsque l’équipe yougoslave a été réadmise après la fin du conflit, l’équipe est tombée dans le 4e groupe lors du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde en France, parmi des adversaires acceptables tels que Chypre, la Lituanie et la Géorgie. Tout le monde des paniers supérieurs s’inquiète de savoir qui sera tiré au sort.

Il s’est retrouvé dans le 6e groupe, où l’Espagne était à la première place, la République tchèque à la deuxième, vice-champions d’Europe de l’Euro 1996 en Angleterre. Deux défaites – 0:1 à Belgrade et 1:2 à Prague à Letná – avec une équipe où ont brillé Dragan Stojković, Predrag Mijatović et Siniša Mihajlović n’ont pas laissé les médaillés d’argent européens aller en France.

Ils ne connaissent pas la Marseillaise

Avant les demi-finales du Championnat d’Europe de 1996 en Angleterre, le leader et fondateur du parti du Front national, l’homme politique de droite Jean-Marie Le Pen, était fermement opposé à l’équipe de France d’origine multinationale. « Honte à lui », a-t-il exhorté les habitants. Il envoie une lettre à l’équipe de football, dans laquelle il appelle l’équipe un mélange hétéroclite et stupide d’humains. « Ils ne connaissent même pas la Marseillaise », a-t-il déploré leur méconnaissance de l’hymne national.

Le capitaine de l’équipe, le grand blond Laurent Blanc, surnommé Le Président, s’y oppose fortement. « Si nous voulons réussir, nous devons nous unir », a-t-il appelé à la cohésion. La France n’a pas atteint les demi-finales de l’Euro contre l’équipe tchèque, perdant aux tirs au but lorsque le milieu de terrain Reynald Pedros, dont le père est espagnol, a manqué.

Mais à domicile, la sélection de l’entraîneur Aimé Jacquet veut tout arranger.

Des choix de tous les continents

L’équipe de France est vraiment diversifiée et a des racines sur tous les continents. Christian Karembeu arrive de Nouvelle-Calédonie, Marcel Desailly et Patrick Vieira sont nés en Afrique, rapporte le meilleur joueur Zinédine Zidane de parents algériens.

Au contraire, dans les Caraïbes, sur les îles de la Guadeloupe et de la Martinique, s’est formé l’art du football, qui a été utilisé par Thierry Henry, Lilian Thuram et Bernard Diomède, David Trézéguet est né en Argentine, le gardien remplaçant de Bernard Lama en Guyane Française.

Mais la mixité européenne est également attractive. Robert Pirès ne renie pas les gènes espagnols, l’italien Vincent Candela, propose littéralement Babel à Youri Djorkaeff – Pologne, Kalmouk, Grèce, Arménie. Alain Boghossian revendique fièrement ce pays caucasien. Le capitaine Didier Deschamps et le défenseur Bixente Lizarazu n’ont pas renié leurs origines basques, l’attaquant celtique Stéphane Guivarc’h.

Ce sont des héros pour les fans, une honte pour Le Pen.

Trophée pour la première fois en Afrique

Au lieu de cela, les gagnants utilisent leurs victoires pour promouvoir la tolérance multiculturelle. Le trophée de la Coupe du monde est apparu pour la première fois en Afrique, Patrick Vieira l’a emmené dans son Sénégal natal et Marcel Desailly au Ghana, où il s’est rendu à l’âge de cinq ans. « J’étais très jeune, je ne me souviens plus de rien », a-t-il reconnu lors d’une visite officielle, à égalité avec la plus haute délégation gouvernementale.

C’était sans doute la mission de Youri Djorkaeff lorsqu’il a connu le pays de sa mère pour la première fois de sa vie. Il a été reçu par les chefs d’État, le président Robert Kočarjan l’a même comparé à la plus grande personnalité de la nation, le chanteur Charles Aznavour. Son coéquipier Alain Boghossian devait initialement être interprète, mais ses fonctions de footballeur l’ont finalement empêché de se rendre dans le Caucase.

Le monde entier s’est réjoui de l’exploit de l’équipe de France.

Le duel politique le plus dur

Une rencontre particulièrement délicate a eu lieu dans le groupe F à Lyon, où l’Iran et les États-Unis se sont affrontés. Les équipes nationales de deux pays très hostiles. En Asie, sous le nom officiel de République islamique d’Iran, depuis le coup d’État de 1979, la charia religieuse est en vigueur, supervisée par un clerc suprême.

En 1997, l’ayatollah Muhammad Khatami, plus modéré, a été élu, mais avant les jeux, les attaques les plus virulentes étaient dirigées contre les États-Unis, l’empire du mal. Le match a été qualifié de duel le plus chargé politiquement de l’histoire du championnat.

Selon le protocole de la FIFA, les équipes visiteuses viennent à l’équipe locale pour leur serrer la main. Le chef religieux, Ali Khamenei, bien qu’il n’occupe plus le poste le plus élevé, a donné des ordres stricts pour que l’équipe iranienne ne se rende pas en Amérique. L’adversaire n’a pas augmenté la tension et s’est détendu qu’il combattrait le protocole pour le remonter le moral.

Au cours d’une cérémonie d’avant-match chorégraphiée avec sensibilité, les joueurs iraniens ont présenté à leurs adversaires américains des roses blanches comme symbole de paix. Et ils ont gagné 2:1.

Coupe du monde 1998 – France

Intervenants (32): France, Argentine, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Brésil, Angleterre, Croatie, Yougoslavie, Pays-Bas, Cameroun, Ecosse, Autriche, Bulgarie, Danemark, Norvège, Roumanie, Chili, Paraguay, Colombie, USA, Mexique, Jamaïque, Corée du Sud , Iran, Japon, Arabie Saoudite, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie, Nigeria

Demi finales: France-Croatie 2:1, Brésil-Pays-Bas 1:1 (pénalités 4:2)

Pour la 3ème place : Croate-Néerlandais 2:1 (1:1)

Final: France-Brésil 3:0 (2:0)