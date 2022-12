Champagne à la française. Un chalet paisible pousse près de Lipno

A l’origine, il y avait un chalet des années 1970. Cependant, il a cédé la place à un nouveau bâtiment, qui est une variante de l’installation de loisirs française près de Lipno. Le projet était l’œuvre du studio français Les archinoutes, qui a cependant adhéré à certains des éléments traditionnels de l’architecture Šumava lors de la conception.

Le réservoir de Lipno, et en particulier le village du même nom situé à son extrémité sud, a subi une transformation radicale au cours des dernières décennies. Les anciens colons sont remplacés par des touristes et les vrais chalets sont remplacés par des hôtels avec des appartements, des maisons de vacances, des restaurants et d’autres attractions. Lipno nad Vltavou a connu le même sort que, par exemple, Harrachov. Néanmoins, même dans ce domaine, des projets se créent qui font plaisir à regarder.

L’un d’eux est un chalet conçu pour les loisirs à l’année pleine d’activités sportives. Le bâtiment s’est parfaitement connecté aux développements environnants, mais à partir de là, la verdure environnante a été habilement découpée. La pente du terrain ajoute également de l’intimité, derrière laquelle certaines maisons cachent des éléments architecturaux typiques de la région de Šumava.

Photo : Petr Polak Le chantier incite clairement au plaisir sportif

Après tout, l’orientation le long des courbes de niveau est l’une de ses caractéristiques distinctives, tout comme la forme compacte d’un bâtiment d’un étage avec un grenier, un plan rectangulaire et un toit-terrasse couvert avec un toit à pignon en saillie.

Le toit présente des porte-à-faux importants et crée ainsi une couverture pour les terrasses en bois qui entourent la maison sur trois côtés. Offre beaucoup d’espace pour se détendre, que ce soit avec votre café du matin ou lors d’une séance de sauna. La maison elle-même est conçue comme une structure en bois. L’ensemble est réalisé en panneaux CLT, tandis que la façade elle-même est en bardage mélèze, la couleur claire créant un contraste saisissant avec la toiture sombre.

Le mélèze obtient également beaucoup d’espace à l’intérieur, ce qui contraste avec les carreaux gris grand format. Les plafonds, certaines des cloisons internes, même l’ensemble de la cuisine et d’autres meubles sont en bois.

Le point central de l’intérieur est le salon, qui s’étend autour de grandes fenêtres offrant une vue sur les eaux de Lipno. Les fenêtres restantes du rez-de-chaussée donnent sur la forêt, visible depuis la salle de bain, la buanderie, la salle d’eau, le sauna, ainsi qu’un local de stockage d’équipements sportifs et un local technique.

Au bout de l’escalier, lui aussi emprunté au massif, s’ouvrait un grenier offrant une seconde salle de bains, un cellier et deux chambres aux fenêtres circulaires encastrées dans les pignons. Grâce à l’orientation de la maison, ces fenêtres offrent une vue panoramique sur les sommets environnants de la Šumava et rappellent au spectateur la beauté de l’endroit où il se trouve.