Chaleur « brutale » jusqu’à 43 °C en Espagne et en France : les météorologues surpris qu’elle soit arrivée si vite

Un avertissement de température élevée est en vigueur aujourd’hui pour toute l’Espagne, à l’exception des îles Canaries et de la région des Asturies dans le nord du pays. Lundi, les météorologues ont enregistré près de 43 degrés Celsius près de la ville andalouse de Cordoue. Selon le journal El País, 68 stations météorologiques ont mesuré au moins 40 degrés lundi, et la nuit a également été très chaude. Cet après-midi, les températures ont dépassé les 40 degrés, par exemple dans la région de Castille-La Manche, où la station de la commune de Talavera de la Reina a atteint 42,3 degrés. A Madrid, la température oscille autour de 39 degrés l’après-midi.

Selon le service météorologique espagnol Aemet, les températures étaient de 12 degrés au-dessus de la moyenne pour cette partie du mois de juin. Selon le porte-parole Aemet Rubén del Campo, il s’agissait de la plus forte vague de chaleur à la mi-juin « depuis au moins 20 ans ». Selon le chercheur Juan Jesús González Alemán, cela, que la canicule est arrivée si tôt et si fortement liée au changement climatique. Selon lui, une telle chaleur était presque impossible dans les années 1940 ou 1950.

Aemet a déclaré cet après-midi, que des températures très élevées sont également attendues mercredi. La canicule durera au moins jusqu’à samedi, mais force est de constater qu’elle durera plusieurs jours, selon les prévisions du service météorologique.

Le temps extrêmement chaud et sec augmente également la peur des incendies de forêt. Depuis octobre dernier, date du début de l’année hydrologique, le pays a connu une baisse des précipitations d’environ un quart par rapport à la période précédente. La vice-première ministre et ministre de l’Environnement, Teresa Ribera, a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait aucune menace de limiter l’approvisionnement en eau en été. Selon le ministre, cependant, l’Espagne devrait gérer ses ressources en eau avec beaucoup de prudence.

Météorologue : C’est la première fois que la chaleur arrive aussi vite

La masse d’air chaud se dirige progressivement vers la France. Selon Météo-France, la température dans le sud-ouest du pays montera à 36 degrés aujourd’hui. Les météorologues prédisent la plus grande chaleur de jeudi à samedi, lorsque les températures peuvent osciller entre 35 et 40 degrés non seulement dans le sud de la France, mais aussi dans le nord, par exemple à Paris ou en Bretagne, où 40 degrés sont attendus vendredi et samedi. De plus, la température ne doit pas descendre en dessous de 20 degrés tropicaux la nuit.

« C’est la première fois que nous voyons une vague de chaleur aussi rapide », a déclaré le météorologue Olivier Proust. Il a prédit que les températures dépasseraient les 40 degrés pour la première fois depuis le début de l’année.

La France a connu des printemps exceptionnellement chauds et secs, et une grande partie du pays est menacée par une grave sécheresse. Selon l’agence AFP, sur 101 départements, 36 ont imposé des restrictions sur la consommation d’eau.

Selon la BBC, les autorités ont publié alerte de température élevée pour de vastes zones du sud et du centre de l’Angleterre. Les températures devraient atteindre 33 degrés dans le sud-est de l’Angleterre vendredi.

Aujourd’hui, le gouvernement français a appelé les autorités locales à être extrêmement vigilantes et à engager des mesures de précaution. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a déclaré : qu' »une journée très difficile » attend la France, en particulier ceux des groupes à risque. Cela inclut les personnes âgées, les jeunes enfants ou ceux qui travaillent à l’extérieur, comme les travailleurs de la construction. Le gouvernement souhaite également créer un fonds spécial doté de 500 millions d’euros (12,5 milliards de couronnes) pour financer la plantation de verdure et la création de nouveaux espaces verts dans les villes.

La France a connu des vagues de chaleur en juin dans le passé, mais c’était vers la fin du mois, a rapporté l’AFP.