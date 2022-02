« C’était une bonne leçon »: Diaby est incroyable après le processus de maturation

A Noël, Moussa Diaby a plus de cartons que de buts dans ses stats.

Sept avertissements et un carton rouge avec seulement cinq buts témoignent du manque de maturité du très talentueux footballeur professionnel du Bayer Leverkusen, qui est aussi souvent mécontent de ses coéquipiers par manque de travail défensif. Mais au tournant de l’année, apparemment cliqué sur Diaby.

« Les joueurs de ce potentiel à cet âge peuvent continuer à repousser leurs limites », a déclaré l’entraîneur du Bayer Gerardo Seoane après une victoire 3-0 contre l’Arminia Bielefeld avec deux autres buts du Français, qui a été exceptionnel pendant des semaines : « Rétrospectivement, le tour préliminaire a certainement été l’une des bonnes leçons pour lui. »

On pourrait aussi dire : 22 ans de croissance dans le sport. Avec sept buts, il est le meilleur buteur des meilleures ligues européennes pour l’année civile 2022 après le footballeur mondial du Bayern, Robert Lewandowski. Huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame.

Hradecky attend avec impatience le match du Bayern

Cependant, le gardien Lukas Hradecky n’a pas tardé à souligner trois raisons pour lesquelles Leverkusen, qui a perdu 5-1 dans son propre stade lors du match aller, pourrait rencontrer le FC Bayern au même niveau samedi prochain. « Nous n’avons rien à perdre. Nous avons une bonne confiance. Et nous avons Moussa Diaby au top de sa forme », a déclaré Hradecky : « D’accord, j’ai hâte d’y être ! »

Le fait qu’il n’ait pas reçu de carton jaune cette année et qu’il soit désormais félicité par l’entraîneur et ses coéquipiers pour son travail défensif complète le tableau d’un processus de maturation. « Il travaille maintenant très bien en arrière », a déclaré Seoane, qui a déclaré la semaine dernière: « C’est impressionnant la discipline et la volonté dont il fait preuve pour faire certains travaux qui ne sont pas nécessairement ses points forts. »

Le fait qu’il marque de plus en plus souvent avec un travail plus défensif n’est paradoxal pour Hradecky qu’à première vue. « Il comprend que c’est le seul moyen », a déclaré le capitaine. Le chef de la défense Jonathan Tah est également envieux du camarade qui était si joyeux et têtu à chaque hymne de louange. « Il y a eu un match ou un autre où nous en avons discuté », a-t-il dit avec un sourire à propos du comportement défensif précédent de Diaby : « Maintenant, il va bien. Il se respecte parce qu’il ne compte pas seulement sur son talent. Et c’est pourquoi c’est très approprié. pour que les fans appellent son nom. »

« L’Equipe » : Diaby vise le changement

Bien qu’il se développe très bien à Leverkusen, Bayer n’est pas la fin de tous les rêves de Diaby. Selon les informations de « L’Equipe », l’ailier, autrefois promu professionnel par Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, ambitionne de rejoindre un top club en Espagne ou en Angleterre cet été. « C’est un joueur qui vise les buts avec l’équipe ainsi que personnellement », a déclaré Seoane.

Surtout, cela inclut la Coupe du monde de fin d’année au Qatar. Entre-temps, il a terminé quatre internationaux seniors pour les champions du monde de France. La Coupe du monde est bien sûr « un facteur de motivation supplémentaire », a expliqué le sélectionneur. Un gala sur la plus grande scène du Bayern la semaine prochaine pourrait mener loin.

Page d’accueil