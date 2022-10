C’est un poème sur le football. Messi et Mbappe ont réalisé une performance passionnante

Les footballeurs du PSG se sont encore amusés vendredi soir avec du beau football et des combinaisons. Pas très différent lorsque le deuxième but est venu contre Ajaccio, lorsque Juan Bernat, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont fait une action luxueuse, qui s’est terminée par le dernier but contre un but vide après avoir fait des passes intelligentes au but.

Alors que Cristiano Ronaldo était assis sur le banc et qu’il y avait de nouvelles spéculations sur sa fin à Manchester United après avoir été limogé pour son comportement, Lionel Messi a brillé sur le terrain. Lors du match de vendredi contre Ajaccio, il a déjà marqué son sixième but en championnat, dans lequel il a ajouté deux autres passes décisives. Au total, il en compte déjà neuf à son actif dans la meilleure compétition française.

Mais ses buts contre la dix-huitième équipe actuellement dans le tableau en valent la peine. À la fin de la 78e minute, il a lancé l’action, qu’il a ensuite terminée lui-même avec un but. A l’orée de la surface, il trouve Bernat d’une passe précise, qui lui renvoie le ballon. Le milieu de terrain argentin l’a immédiatement attrapé à Mbappé puis a couru dans la surface de réparation. L’attaquant français a tourné avec le ballon et l’a renvoyé à Messi d’un pied ravissant, devant le seul gardien Leroy. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or s’en est sorti sans encombre et a marqué d’un tir dans un but vide.

Grâce à ce beau but, le PSG menait 2-0 de manière convaincante. Quatre minutes plus tard, Mbappé a ajouté un but supplémentaire pour porter le score à 3-0. L’équipe de la capitale française conforte ainsi son avance au classement, avec six points d’avance sur Lorient. Mais la deuxième équipe du tableau a encore un match à jouer. Dimanche, il a un match à Troyes.

Vous pouvez regarder une vidéo de l’intégralité du match ici:

