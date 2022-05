C’est pourquoi une victoire de la populiste d’extrême droite Marine Le Pen est envisageable

A quel point la réélection du président français est-elle menacée ? Du coup, la victoire du populiste de droite Le Pen ne semblait plus impossible. (Photo : AP, Imago, actionpress) Marine Le Pen, Emmanuel Macron

Paris Emmanuel Macron regardait avec impatience le palais royal de Versailles. Derrière elle apparaît la magnifique façade du palais baroque, où vécurent autrefois les rois de France. Toutes les quelques minutes, des limousines franchissent le portail doré menant à la place, d’où embarquent les principaux politiciens de l’UE. Pour chaque invité, le Republican Guard Music Corps joue des festivités de cuivres.

Macron se serrant la main, étreignant, embrassant. Le Président de la République tient le tribunal. Avant que Macron ne disparaisse derrière les murs du château, il s’est arrêté devant la caméra et a prévenu : « L’Europe doit changer ». L’heure est aux « décisions historiques » et à « la plus grande indépendance de notre Europe ».

