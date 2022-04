C’est le meilleur quintette européen de l’histoire, selon la NBA

Que NBA annoncé lundi Le meilleur quintette européen de l’histoirecomposé de grec Giannis Antetokounmposlovène Luka DoncicAllemand Dirk NowitzkiFrance Tony Parker et espagnol Pau Gasolaprès un vote des fans en Europe et une liste de 40 experts, dont des journalistes européens, des influenceurs et des célébrités.

« Les joueurs européens d’hier et d’aujourd’hui ont laissé un impact indélébile sur la NBA et le basket-ball en tant que sport », a expliqué George Aivazoglou, responsable de l’engagement des fans et du direct-to-consumer Europe et Moyen-Orient dans un communiqué de la ligue, le jugeant approprié. reconnaître et respecter les meilleurs joueurs européens « qui ont inspiré des générations de joueurs et de fans à travers le continent et dans le monde. »

Les résultats de catégorie font partie de NBA vote 75 euroscampagne pour célébrer la saison historique du 75e anniversaire de la ligue avec les fans en Europe et commémorer la contribution des joueurs européens tout au long des 75 ans d’histoire des ligues nord-américaines.

PORTER @paugasol Débutant de l’année

??2 anneaux

?6 All-Star

deux? Temps du deuxième meilleur quintette

deux? Troisième fois Meilleur Quintette

3 ? Championne de la Conférence Ouest Et maintenant, élu dans le meilleur quintet EUROPEEN de l’HISTOIRE #NBA75EuroVote pic.twitter.com/yrdLkoeQTp — NBA Espagne (@Nbaspain) 11 avril 2022

Ainsi, le meilleur quintette européen de tous les temps a été formé par contre le MVP Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Grèce), El triple étoile Luka Doncic (Dallas Mavericks, Slovénie), le Pau Gasol, double champion de la NBA (Espagnol), MVP et champion NBA Dirk Nowitzki (allemand) et Tony Parker, quadruple champion de la NBA (France).

NowitzkiJoueur des Mavericks pour 21 ans de carrière et sixième sur la liste des meilleurs buteurs de l’histoire de la ligue, a pris la tête du vote Catégorie.

Que Les votes des fans ont été comptés à 50 %. le résultat final, tandis que la liste des experts a complété les 50% restants. Ils ont également voté pour découvrir le deuxième meilleur quintette européen de tous les temps.

Cette équipe est composée de l’actuel MVP de la NBA Nicolas Jockey (Denver Nuggets, Serbie), membre du Basketball Hall of Fame Toni Kukoco (Croatie) et Arvydas Sabonis (Lituanie), champion NBA Peja Stojakovic (serbe) et Drazen Petrovic (Croatie).