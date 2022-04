Certaines statistiques déforment la dépendance de la République tchèque vis-à-vis du gaz russe. L’explication est en bourse

L’un des plus grands sites de statistiques au monde, Statista.com en République tchèque, fait état d’une dépendance de 66 % au gaz russe. Cela contraste fortement avec les déclarations d’un certain nombre d’experts et de politiciens selon lesquelles l’économie nationale dépend presque sans exception du gaz russe. Malgré le fait qu’une partie de la matière première arrive en fait dans le pays depuis l’Occident, l’explication de ce paradoxe semble être une méthodologie différente de celle des statisticiens.

L’Union européenne importe actuellement environ 40 % de toute sa consommation de gaz de Russie. L’analyste de l’ENA, Jiří Gavor, souligne pour Aktuálně.cz que les moyennes sont toujours légèrement faussées, par exemple l’Espagne ou le Portugal ne prennent pas le gaz russe, et l’Europe centrale est plutôt dépendante à 60 %.

Cependant, il existe une incertitude quant à la dépendance de la République tchèque. Alors que l’Office statistique européen Eurostat Les Tchèques font partie des pays dépendant de 75 à 100 % du gaz russe, d’autres sources indiquent des valeurs inférieures.

L’un des plus grands sites de statistiques au monde Statista.com en République tchèque, il déclare ne dépendre que de 66 % des gazoducs russes. L’explication est que les deux statistiques fonctionnent différemment avec le terme « gaz russe ». Ils ne comprennent que le gaz importé directement de Russie, pas ce qui est acheté sur les bourses européennes. « Ce n’est plus une question de savoir d’où vient le gaz, car la bourse est anonyme », a déclaré Michal Kocůrek, analyste d’EGÚ Brno.

« La deuxième approche, qui parle d’une dépendance à 100 % au gaz, tient également compte du fait que si un tiers du gaz est acheté pour les Tchèques sur les bourses européennes, il s’agit de gaz russe. Cela reflète le fonctionnement du système de transport de gaz. dans l’Union européenne. à la fois d’Allemagne et de Slovaquie, les deux utilisent des gazoducs qui transportent du gaz de Russie », explique Kocůrek.

Gavor a également ajouté que la République tchèque est physiquement à cent pour cent exclusivement du gaz russe, bien que les voyages dans le pays se fassent en partie depuis l’Occident. Il est acheminé vers l’Allemagne, par exemple, par le gazoduc sous-marin Nord Stream. Au cas où les Tchèques et le reste de l’Europe se couperaient de ces approvisionnements, a-t-il dit, les pannes seraient entièrement compensées dans les trois ans au plus tôt.

Un arrêt des importations de pétrole russe, qui représente environ la moitié de toutes les matières premières importées en République tchèque, serait également compliqué. « Il est possible de réduire la dépendance, mais si nous nous coupions de la Russie, cela aurait certainement de fortes conséquences économiques. Même si nous avons un stock stratégique, nous sommes sur le point d’entrer en état d’urgence. Gavor.

Les Tchèques importent déjà la moitié du pétrole qu’ils consomment de sources non russes, principalement d’Azerbaïdjan et du golfe Persique.

L’Union européenne n’a pas accepté d’arrêter complètement l’approvisionnement de la Russie en combustibles fossiles. Début avril, ils n’ont accepté qu’une interdiction des importations de charbon russe, qui prendra effet en août.

L’embargo a été promu principalement par les États baltes, la Pologne et d’autres pays post-communistes, ainsi que la France et l’Irlande. L’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie, en revanche, s’inquiètent de l’effet que cela aura sur leurs économies.

Si le gaz et le pétrole russes cessent d’être acheminés vers l’UE, selon la Russie plusieurs économistes de l’Institut CERGE de Prague se sent plus doux qu’avant.

« La Russie continue de profiter du fait que les prix du pétrole ont encore augmenté cette année, en grande partie à cause de la guerre en Ukraine, tandis que les prix du gaz restent relativement élevés », a déclaré l’économiste en chef de la Trinity Bank, Lukas Kovanda.

Selon les économistes cités, l’excédent commercial de la Russie restera paradoxalement le même que l’an dernier, même s’il y a une baisse des exportations vers l’Europe. En effet, les prix du gaz et du pétrole sont actuellement très élevés. En fait, ils ont pu compenser le commerce limité avec l’Europe.

Aktuálně.cz a précédemment cité des analystes du groupe de réflexion bruxellois Bruegel, suggérant que la forte hausse des prix du gaz au cours de cet automne et de cet hiver était en partie due à des actions ciblées de l’exportateur monopolistique russe Gazprom.

Mais les chercheurs ont également écrit dans l’étude que la guerre et les sanctions connexes en Occident sont susceptibles de conduire à l’une des crises économiques les plus profondes de la Russie depuis trois décennies. Même si l’UE n’impose pas d’embargo sur le gaz et le pétrole.