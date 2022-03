Celio lance sa première campagne locale avec Matěj Ruppert

À l’origine une marque de mode masculine française, celio a lancé sa première campagne locale, mettant en vedette le chanteur Matěj Ruppert. Elle a présenté aux consommateurs tchèques des « jeans pour hommes normaux », la campagne s’inscrit dans l’esprit du concept de communication « Be Normal », dans lequel la marque veut proposer une « mode normale » à des prix abordables pour les « hommes normaux ».

« Dans la communication d’aujourd’hui, on profite du fun et de l’humour de notre marque. On montre que nos jeans peuvent vraiment être portés par n’importe quel homme, peu importe à quoi il ressemble ou ce qu’il fait. L’important c’est qu’il puisse se moquer de lui-même. » , tout comme ce qui est arrivé à Matěj Ruppert », explique Josef Hanus, brand manager de celio.

L’objectif de cette campagne est de renforcer la marque et d’augmenter le nombre de visiteurs de la boutique en ligne nouvellement lancée, ainsi que de soutenir les offres de jeans déjà mentionnées. Les clients peuvent choisir parmi sept coupes et plus de 100 modèles, qui incluent la technologie Powerflex. Leurs prix commencent à 699 couronnes. Du 9 mars au 5 avril, cette campagne sera accompagnée d’un événement spécial sous la forme d’une remise de 50 % sur l’achat d’une deuxième paire de jeans.

La campagne est construite sur une publicité d’une demi-minute et une série de visuels qui seront visibles sur les médias en ligne et sociaux. Des influenceurs sélectionnés participeront également à la communication, dont Matěj Ruppert, qui parlera de la marque sur son Instagram de mars à mai. Des communications auront également lieu dans 13 magasins tchèques.

« J’aime beaucoup Celio. Il ne joue avec rien et habille un gars comme moi – ils aiment la vie, ils ne s’accrochent pas aux images fantaisistes et ils préfèrent être eux-mêmes. Je n’ai même pas pensé un instant longtemps, évidemment. que j’aimerais faire de la publicité pour de telles personnes. Le tournage et la photographie se sont bien passés. J’étais juste moi-même », a déclaré le chanteur Matěj Ruppert.

La fabrication est assurée en interne. La photo a été prise par Tereza Havlínková. Dominik ižka est derrière la caméra.