Célébrités, fans et amis pleurent la mort de Françoise Forton – Divertissement

Célébrités, fans et amis se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Françoise Forton. L’actrice, qui est hospitalisée, est soignée pour un cancer, à la Clínica São Vicente, à Rio de Janeiro, décédé, à l’âge de 64 ans, ce dimanche (16).

Rosamaría Murtinho fait partie des célébrités qui ont regretté le départ prématuré de sa meilleure amie. « C’était l’une de mes premières filles dans la fiction et nous sommes amies dans la vraie vie depuis. Impossible de ne pas se souvenir de Françu sans sourire ni dire à quel point elle était éclairée, heureuse et dotée d’une énergie unique. Ses journées à combattre la maladie. Une guerrière ! » il a écrit sur Instagram.

« Comme c’est tôt ! ​​Quelle belle promenade ! », a écrit l’acteur Wagner Santisteban.

Le secrétaire à la culture et à l’économie créative de l’État de São Paulo a également publié une note louant la trajectoire professionnelle de l’actrice. Le nom de Françoise est même devenu l’un des sujets les plus discutés sur Twitter à cause du prix.

L’actrice a participé à six feuilletons et sitcoms en Enregistrer la télévision.

Voir les publications :

La première fois que j’ai fait un spectacle professionnel, Françoise Forton a mis en scène la pièce « Turkey Rebellion »

Par Carlos Queiroz Telles.

Repose en paix. — paulinho serra (@PaulinhoSerra) 16 janvier 2022

Malheureusement, aujourd’hui, notre chère Françoise Forton nous manque, une actrice formidable, qui rayonne d’énergie partout où elle passe. Mes condoléances à la famille et aux amis. —Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 16 janvier 2022

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle du décès de Françoise Forton, une comédienne de 64 ans, très connue et qui a fait un feuilleton étonnant. Sa dernière apparition à la télévision était dans des feuilletons #AmorSemIgualdiffusé entre 2019 et 2021. nos sentiments. Merci Françoise.梁 . pic.twitter.com/lDbVoAg6zB – Enregistrez les fans de télévision (@RecordistasOFC) 16 janvier 2022