Cela agace le plus le conducteur lors du stationnement

Le stationnement des bus semble être plus courant en Suisse qu’en Allemagne. Une enquête européenne d’EasyPark est parvenue à ces résultats et à d’autres.

Entreprise de technologie Easy Park a mené une enquête européenne pour examiner les attitudes et les habitudes liées à la mobilité dans 14 pays – en mettant l’accent sur le stationnement. Cette enquête a été menée du 23 au 28 août 2021 par la société mondiale d’opinion et de données YouGov pour le compte d’EasyPark Group. Au total, 16 574 personnes originaires de Suisse, du Danemark, de Finlande, d’Italie, de Slovénie, d’Espagne, d’Angleterre, de Norvège, de Suède, d’Autriche, de Belgique, de France, d’Allemagne et des Pays-Bas ont participé à l’enquête.

Temps de stationnement limité

La recherche de places de stationnement et les places de stationnement trop petites sont parmi les plus grandes distractions lors du stationnement à travers l’Europe. Seulement en Suisse temps de stationnement limité l’un des 3 premiers.

En Allemagne et en Autriche, la troisième place a été attribuée au comportement de stationnement des autres conducteurs. En France, la première place s’agace qu’il faille payer pour garer le véhicule à tous, selon un communiqué.

Stationnement des bus tous les deux ans

En Suisse, 1008 personnes ont été interrogées. Parmi ceux-ci, près de la moitié (48 %) déclarent avoir reçu une amende de stationnement tous les deux ans environ. 18 % imposent une amende chaque année environ. Seulement 34 % des personnes interrogées n’ont jamais reçu d’amende de stationnement. En Suisse, les raisons les plus fréquemment invoquées sont que la durée de stationnement est expirée ou que trop peu a été payé. Plus de la moitié (54%) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles payaient intentionnellement trop cher pour une place de parking au moins occasionnellement pour éviter une amende.

Beaucoup plus de conducteurs se sont garés sans amende chez leurs voisins du nord : en Allemagne, 42 % ont déclaré n’avoir jamais reçu d’amende de stationnement.

Recherche chronophage de places de parking

En Allemagne, environ la moitié des conducteurs passent entre 3 et 10 minutes pour trouver une place de parking gratuite. Dix pour cent semblent encore plus longs. Cependant, les conducteurs sont gênés non seulement par le temps que cela prend, mais aussi par le coût : alors que 42 % y dépensent jusqu’à 10 francs par mois, 30 % paient entre 10 et 50 francs.

Aide au stationnement

Selon l’enquête, les conducteurs seront très satisfaits de leur recherche d’une place de stationnement technologique. A Zurich, c’est déjà dans l’application EasyPark ci-dessous Découvrir & Parc offert. La fonction indique où la probabilité de places de stationnement libres est la plus élevée.

La facturation automatique des frais de stationnement est également très populaire. Avec l’application de stationnement, vous n’avez pas à payer plus que nécessaire, car la facture est calculée à la minute et vous pouvez mettre fin à la session de stationnement si vous revenez à la voiture plus tôt que prévu.