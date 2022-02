Ce sont les villes les plus dangereuses d’Europe

Selon les classements des cabinets d’études, la ville de Bradford en Angleterre estnuméro« La ville la plus dangereuse d’Europe. Coventry, Birmingham (Angleterre) et Marseille (France) ont suivi le top 10 complété par Catane (Italie), Nantes (France), Minsk (Biélorussie), Nice (France), Naples (Italie) et Malmö (Suède). ).

Ce classement est basé sur plusieurs critères. Outre le taux de criminalité réel mesurable, les perceptions subjectives sont également prises en compte. Par exemple, les préoccupations concernant les effractions, les vols ou les attaques sont prises en compte. Mais la corruption et les pots-de-vin sont également pris en compte dans le classement.

Dans ce classement, Vienne est en position 132 des 168 villes européennes considérées. Saint-Sébastien, Funchal, Zurich et Munich sont considérés comme très sûrs. Graz est la deuxième ville autrichienne à la 143ème place.

La ville de Caraca la plus dangereuse au monde

La ville la plus dangereuse du monde est Caracas au Venezuela. Celayo (Mexique), Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Pretoria (Afrique du Sud) ont suivi à la troisième place. Selon Numbeo, les villes les plus sûres au monde sont Abu Dhabi, Doha et Sharjah.