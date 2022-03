Ce sont les 10 podcasts les plus écoutés sur Spotify Pérou le samedi 26 mars

Bien qu’il y ait beaucoup de débats sur les origines des podcasts et les premiers de l’histoire, il ne fait aucun doute que l’émergence de plateformes de streaming telles que Spotify a accru la popularité de ce format.

Comme les mots « rayon »il s’agit d’un produit audio représentant une série épisodique disponible pour l’écoute lorsque l’utilisateur le souhaite. Le mot est officiellement né en 2004lorsqu’ils sont combinés Ipod et diffuser.

Qu’il s’agisse de santé, de sport, de politique, de culture ou de divertissement, ce format retrouve également sa notoriété auprès du public péruvien, même si tous les genres ne bénéficient pas du même accueil.

Des thèmes criminels et même sociaux, Voici une liste des podcasts les plus populaires au Pérou ce samedi 26 mars.

1. VIDE

Je veux que vous sachiez que je ne suis pas un spécialiste des sujets dont vous entendez parler ici, je ne suis pas un psychologue, de plus je veux imposer mon opinion personnelle ; alors écoute-moi, amuse-toi et lâche-toi. discutons sur Instagram : @delucchidani 🙂 NOUVEAUX ÉPISODES TOUS LES JEUDIS 17:00 : @delucchidani : @ce.jota.ce

2. Horoscope d’aujourd’hui

Bienvenue dans Horoscope Today, un programme qui vous donnera des prévisions quotidiennes sur votre propre vie ! Ici, nous vous guiderons à travers des sujets sur la croissance personnelle, la carrière, l’amour et tout ce que les stars ont à offrir. Horoscope Aujourd’hui est Spotify Original.

3. Vous êtes riche

En plus de vous crier dessus que vous êtes riche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Danielita tient vraiment à ce que vous le voyiez. Conseils, amour de soi, relations et une bonne dose de BLOC à la mode rockstar. Je vous dis sur un mode « un peu sobre » alors que je termine mon diplôme de psychologie. Tu es riche de ma vie et le moment est venu de le voir. Suivez-moi sur Instagram ma chère, pour le contenu de la vie de Danielita @danisayan Suivez le podcast sur Instagram pour des réflexions sur les épisodes, des avant-premières et plus encore ! @estasricapodcast Voir acast.com/privacy pour des informations sur la confidentialité et la désactivation.

4. Psychologie nue | @psi.mammoliti

Dans ce podcast, nous parlons d’émotions. Vos mécanismes internes : pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Pourquoi ne pouvez-vous pas exprimer certaines émotions et d’autres ? Pourquoi vous sentez-vous parfois mal ? Pourquoi y a-t-il des choses qui vous rendent triste, qui vous causent de la peur, de la nostalgie ou qui vous procurent de la joie ? Comment réguler ses émotions pour se sentir équilibré ? La gestion des émotions est la clé pour vivre une vie pleine de sens. Et c’est à vous de l’apprendre ! La porte d’entrée de ce processus ? Psychologie nue. Des mains de la psychologue clinicienne Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

5. dire n’importe quoi

Jorge Luna et Ricardo Mendoza disent n’importe quoi et improvisent avec leurs questions. balle non ?

6. Anglais à partir de zéro

Apprenez l’anglais avec des locuteurs natifs gratuitement avec l’anglais à partir de zéro. Visitez https://www.InglesDesdeCero.ca/

7. Histoire de nuit

Dans la tradition radiophonique classique, les histoires, contes et légendes qui peuplent les rues du Mexique et d’Amérique latine sont racontés ici. Voir acast.com/privacy pour des informations sur la confidentialité et la désactivation.

8. Très mauvais

Un podcast où sa vingtaine (presque) trop intense avec des crises constantes sur sa vie parle de tout alors qu’il ne sait vraiment rien. Relativisant toujours tout mais en lui donnant l’importance qu’il mérite, des opinions, des conversations, des suggestions et surtout beaucoup de drames absurdes. Nouveau chapitre tous les mercredis !

9. cas 63

2022. La psychiatre Elisa Aldunate enregistre les séances d’un mystérieux patient, enregistré comme cas 63, qui prétend voyager dans le temps. Ce qui commence comme une séance de thérapie de routine se transforme rapidement en une histoire qui menace la frontière entre ce qui est possible et ce qui est réel. Une histoire qui évolue librement entre le futur et le passé de deux personnages qui, peut-être, ont l’avenir de l’humanité entre leurs mains. Avec Antonia Zegers et Nestor Cantillana. Case 63 est le podcast original de Spotify.

dix. Podcast de réveil

Que se passerait-il si vous preniez 5 minutes au réveil pour définir vos intentions et vos objectifs pour la journée ? Waking up est un podcast de 5 minutes produit par Dudas Media et créé par Se Regalan Dudas qui vous accompagne chaque matin pour changer votre humeur et, par conséquent, votre réalité. Commencez votre journée avec l’esprit, le corps et l’âme en phase pour une vie plus consciente. Suivez-nous sur @despertandopodcast et sur YouTube Waking + Sleeping. Voir acast.com/privacy pour des informations sur la confidentialité et la désactivation.

liste complète

Spotify avoir une liste à partir de Les 100 podcasts les plus écoutés au Pérou que vous pouvez également consulter individuellement sur 18 catégories différentes comme: Top podcasts, Top épisodes, Arts, Affaires, Comédie, Éducation, Fiction, Santé et bien-être, Histoire, Loisirs, Musique, Actualités, Religion et spiritualité, Science, Société et culture, Sports, Technologie, True Evil et Télévision et cinéma.

De plus, cette page Web vous permet de trouver des préférences non seulement du public péruvien, mais aussi de 25 autres pays, dont l’Argentine, l’Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Chili et plus encoreafin que vous puissiez trouver plus de productions qui vous intéressent.

Spotify au Pérou

C’était le 12 décembre 2013 lorsque la plateforme de musique en streaming est arrivée au Pérou, étant le 55e pays sur leur liste. Initialement, il proposait un catalogue de 20 millions de chansons.

Fondée en 2006, la société suédoise a officiellement démarré ses activités en Europe le 7 octobre 2008 et s’est progressivement implantée dans le monde entier, actuellement dans 187 pays et propose un catalogue musical de plus de sept millions d’artistes.

La plateforme d’aujourd’hui couler Il a des accords avec Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre autres. Avec cela, il est actuellement possible d’atteindre plus de 365 millions d’utilisateurs selon les dernières données divulguées par l’entreprise elle-même.

Par rapport à ses concurrents, qui ont choisi de payer en fonction des ventes physiques ou des téléchargements, Spotify a suivi un modèle dans lequel il a choisi de payer aux artistes de son catalogue un prix fixe par chanson ou album vendu et nombre d’écoutes.

De plus, 70% de leurs revenus totaux vont aux détenteurs de droits d’auteur, principalement des maisons de disques, qui paient ensuite les artistes en vertu de leurs contrats respectifs.

Il convient de noter qu’actuellement, tout le monde peut profiter gratuitement du service de Spotify, tant que vous êtes prêt à placer des annonces et avec des restrictions comme ne pas pouvoir manquer certaines chansons. Ou il y a divers un plan qui peut être adapté à vos besoins et votre poche.

