Ce n’est pas l’école. J’ai le numéro un, David regrette ce combattant

Les biathlètes tchèques sont loin d’une médaille dans la course de chasse aux Jeux olympiques de Pékin. La meilleure d’entre elles, Markéta Davidová, a amélioré de treize places par rapport au départ, malgré quatre erreurs au pas de tir, et a terminé 28.

Lucie Charvátová, qui a chuté à la 34e place, a également terminé quatre tours de pénalité, tandis que Jessica Jislová a terminé une place moins bien. Tereza Voborníková a été rattrapée par un vélo et n’a pas terminé la course.

David, 25 ans, a débuté après un sprint raté de la 41e en perdant deux minutes vingt huit secondes. Il était le sixième coureur le plus rapide, mais il a été gêné par une erreur de tir.

La onzième femme aux Championnats du monde s’est classée parmi les cibles invaincues dans les deux items, n’a pas amélioré son équilibre même sur les « poiriers » et a marqué la pire position dans la course au combat cette saison.

« C’est vraiment l’une des courses les plus dures de l’année. Je n’étais pas très content du tir, certes beaucoup, mais trop », déplore-t-il du résultat, qui ravira de nombreux écoliers. « J’ai fait ce que j’ai pu sur la piste, comme d’habitude », a ajouté David.

Charvátová a dû accepter une baisse de neuf places. Le natif Hradec Králové a perdu l’espoir d’un bon résultat après s’être allongé, au cours duquel il a commis trois erreurs.

Même si Jislová n’a dû prendre que deux tours de pénalité, il a perdu quatre places à un rythme plus lent qu’au sprint. « C’était très désagréable pour moi en piste. Je ne veux pas l’évaluer à nouveau », a déclaré Jislová.

La gagnante a été Marte Olsbu Røiseland de Norvège, qui a habilement suivi la victoire au sprint. La femme en tête du classement de la Coupe du monde a remporté sa quatrième médaille et sa troisième médaille d’or aux Jeux olympiques en Chine. En plus des sprints, il a également remporté le relais mixte et a remporté le bronze dans la course d’endurance.

Olsbu Røiseland n’a raté le stand de tir qu’une seule fois et il a souri avec satisfaction après le dernier objet. La Norvégienne de 31 ans a pris l’avantage sur Elvira Berg d’une minute 36 secondes.

Tandervold a terminé troisième du tour final, mais il a ensuite souffert de problèmes de santé et a terminé quatorzième. Dès qu’il a terminé, il a été entouré de membres de l’équipe et a dû l’aider à passer en arrière-plan. Son compatriote norvégien, Tiril Eckhoff, a terminé troisième.

La prochaine course attend les biathlètes mercredi, lorsque le relais est au programme, qui devra être joué par Davidová, Jislová et Charvátová. Le quatrième membre n’a pas encore été choisi.

La fusillade a également trahi le Tchèque

Les biathlètes tchèques ont payé pour un tir moins bon dans la course de chasse et ont pris une place en dehors du top 30. Le meilleur d’entre eux, Michal Krčmář, ne s’est pas amélioré à la seizième place au sprint et après sept erreurs au pas de tir, il est tombé à la 34e place. Mikuláš Karlík a terminé 42 après huit tours de pénalité, Adam Václavík deux places derrière lui et Jakub tvrtecký a terminé quarante-huitième.

Krčmář, 31 ans, a commencé la course avec une avance d’une minute et 22 secondes, et la première mi-temps a été réussie. Après une erreur sur les deux premiers items, il est même passé à la neuvième place. Lors du premier « stand » mais dans des conditions de vent difficiles il échoue quatre fois et sort du top trente.

« Il y avait un vent fort. Je suis vraiment désolé, cela a gâché la course. J’étais déterminé, c’était bien après le lit et j’ai fait ce que je voulais, mais je n’ai pas pu faire le poirier », a déclaré Krmář.

En fin de compte, le natif de Vrchlabí a dû purger deux autres tours de pénalité et a inscrit le deuxième combattant le plus faible de la saison. Au final, en tant que seul Tchèque, il s’est engagé dans la course de vendredi avec un départ groupé.

Ses camarades ne géraient pas mieux non plus le champ de tir. Karlík, 22 ans, qui a perdu de bonnes positions dans la course d’endurance dans les courses d’endurance et de sprint, a commis plus d’erreurs dans ces courses.

Il n’a pas réussi du tout sur le deuxième couché et le premier debout, où il a toujours échoué trois fois. L’ensemble du quatuor tchèque a dû courir pendant 28 tours de pénalité.

Johannes Thingnes Bö, triple vainqueur de la Coupe du monde, a également payé pour un troisième article venteux. Avant son premier «stand», il avait 24 secondes d’avance sur la course, mais il a été touché par une forte rafale de vent dans le stand de tir et après trois erreurs, il a raté.

« Malheureusement, ce sera au sommet. Ici, nous devons nous affronter et ne pas attendre, qui a le plus de chance, qui a le moins de chance », a déclaré Krčmář.

Le parfait Quentin Fillon Maillet de France gagne. Le leader de la Coupe du monde améliore la deuxième place du sprint. Aux Jeux olympiques en Chine, il a remporté sa deuxième médaille d’or et sa quatrième médaille au classement général après la course d’endurance.

Tarjei Bö, de Norvège, a terminé deuxième devant Eduard Latypov, de Russie. Le vainqueur du sprint, Johannes Thingnes Bö, a payé le troisième élément de tir susmentionné, dans lequel il a commis trois erreurs dans des conditions difficiles pendant la tête. Après un total de sept tours de pénalité, il a terminé cinquième.

Fillon Maillet, imité par l’Italien Lukas Hofer, qui n’a terminé que quatrième, signe la deuxième victoire olympique de sa carrière. Le biathlète français de 29 ans suit son compatriote Martin Fourcade, qui a dominé la course de chasse lors des précédents Jeux olympiques de Pyongyang et de Sotchi. Le sauteur du jour était l’Autrichien Felix Leitner, qui est passé de la 46e place à la dixième place.

XXIV. Jeux olympiques d’hiver de Pékin :

Biathlon:

Poursuite femmes (10 km) : 1. Røiseland (NOR) 34:46.9 (première mi-temps), 2. E.berg (Suède) -1:36.5(3), 3. Eckhoff (NOR) -1:48, 7(3), 4. Solova ( BEL) -1 : 58,9 (3), 5. Persson (Suède) -2 : 07,2 (2), 6. Wierer (It.) -2 : 09, 1 (3), 7. Hauserová (AUT) -2 : 09.8(2), 8. Simonová (Pr.) -2:18.3(2), 9. Hojniszová-Staregová (POL) – 2:28.8(2), 10.P. Fialková ( SR) -2 : 38.8 (2 ),… 28. David -4 : 02.9 (4), 34. Charvatova -4:56.3(4), 35. Jislová -5:07.6(2), Voborníková (tous en République tchèque) pris dans la boucle.

Poursuite hommes (12,5 km) : 1. Fillon Maillet (Fr.) 39 : 07,5 minutes. (0 ligne de penalty), 2. T. Bö (NOR) -28.6 (1), 3. Latypov (RUS) -35.3 (1), 4. Hofer (It.) -51.1 (0), 5. JT Bö ( NOR) -2 : 13.7 (7), 6. Rees (DEU) -2 : 30.2 (1), 7. Desthieux (Fr.) -2 : 47, 2 (3), 8. Samuelsson (SWE) -3 : 02.7 (5), 9. Jacquelin (Fr.) -3 : 06.2 (6), 10. Leitner (AUT) -3 : 08.8 (1),… 34. aubergiste -4 : 59,4 (7), 42. Charly -6 : 31.3(8), 44. Vaclavik -6 : 33.7(6), 48. Jeudi (tous CR) -7:24.6 (7).