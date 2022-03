Cavendish, l’éclair qui ne s’arrête pas, atteint Kelly

avoir Milan-Turindéplacé en mars, à deux coups du monument Milan-San Remo et envoyé au sprint après la fin de Superga supprimé, aspect pratique générale, ou du moins simulation La Classicissime. Milan-Turin n’a pas de hiérarchie classique se terminant par la Via Roma, mais c’est la plus ancienne classique.

Plein de rides, mais avec une foulée lisse et plate, il arbore un visage sévère, un lifting idéal pour le sprinter, qui voyage de la Lombardie au Piémont, des faubourgs de la capitale lombarde à la banlieue de Turin. Alors que de grandes stars attendent Milan-San Remo, la course réunit une poignée de sprinteurs avec l’idée de collectionner l’héritage d’Arnaud. a débutéqui a remporté l’édition il y a quelques années.

Parmi les personnes qui aiment l’adrénaline, la vitesse et le vertige, personne n’aime Marc Cavendish, éternel coureur. Infatigable. Le sprinteur de 36 ans originaire de l’île de Man continue de pédaler avec un élan d’adolescent. L’explosion demeure, qui est la première chose qui s’en va avec le passage du calendrier. Cavendish est résistant à la corrosion de vieillesse. Maintient la fibre rapide intacte. Pendant un temps, il ressemblait à un ancien cycliste.

Lui, toujours épanoui dans les sprints, était tellement anonyme en 2020, inscrit à Bahreïn, qu’il s’est inscrit aux échappées pour être vu. Cavendish taquine, en pleine trempette, en arrêtant le vélo jusqu’à Quitter le sauver de l’impuissance. En 2021, il a ajouté quatre étapes au Tour de France. Un miracle à vélo. Ressuscité lorsqu’il retourne dans la tanière des loups Lefevere, Cavendish est une fusée.

DERRIÈRE MORKOV

Le Britannique n’a laissé personne l’éclipser dans le sprint. Morkov, le meilleur lanceur du monde, l’a mis dans sa poche. Cavendish est un petit oiseau qui porte des plumes lorsqu’il marche sur le rhinocéros de Morkov. Alors que Cavendish chargeait en avant dans ce style caractéristique, son poing rapide a transpercé le vent. Il était son seul ennemi.

Bouhanniqui manie habilement la boxe, va au tapis. Kristoff il n’a pas vraiment argumenté non plus. Les deux sont frappés d’incapacité par la sauvagerie de Morkov, une aubaine pour les speedsters de l’équipe. Morkov est le pilier. Dégageant le paysage, Cavendish n’a plus qu’à porter plainte contre sa légende, qui est énorme.

MÊME SEAN KELLY

Sprinter a atteint sa 159e victoire et a battu la série avec Greipel, qui comptait 158 ​​victoires. Avec la gloire classique, Cavendish est jumelé dans l’histoire avec le mythe Sean Kelly, un des plus grands. Les cyclistes de l’île de Man continuent de battre des records. Côte à côte avec King Kelly, même si l’Irlandais est un cycliste avec un rayon d’action beaucoup plus large que Cavendish. Vainqueur de 7 Paris-Nice, deux Milan-San Remo, deux Paris-Roubaix, deux Lièges, trois Giros de Lombardía, cinq étapes du Tour, 16 Vuelta et 1988 généraux, entre autres réalisations. L’Irlandais a également été sacré trois fois à Itzulia.

Dans sa deuxième jeunesse, Cavendish était un homme pris par la victoire. Pour cette raison, après l’excitation et l’étreinte de Morkov en signe de gratitude, il a voulu revendiquer son nom et son statut dans le duel qu’il a eu avec Fabio Jakobsen pour se rendre sur le Tour en tant que sprinter Fast Step.

BATTEZ LE RECORD MERCKX

« Sans Fabio l’équipe a aussi répondu présentCavendish, qui vise un record de victoires d’étape à Grand cercle. À égalité avec Merckx sur 34 victoires, le Britannique s’est donné beaucoup de mal pour convaincre Lefevere, qui faisait confiance à Jakobsen. Cavendish, fier, soutint son regard et ne baissa pas la tête. Il était prêt à se battre pour avoir un numéro sur le Tour.

Marcellusi, Viegas et Bolivar n’étaient pas très ambitieux. Humbles, leurs affaires sont plus banales. Ils tressent la fugue dès que le classique est étiré. Ils ont plané 170 kilomètres vers l’avant. Le peloton passe des parchemins aux trois garçons jusqu’à ce qu’ils décident de les menotter lorsque l’odeur des sprints est inévitable. A cet instant, Ben Healy et Bettiol ont attaqué en duo. Une ode à l’utopie. Healy, Irlandais, têtu, se défend.

C’est du papier de verre pour le laminage troupeau de loups, le loup qui mène le troupeau. L’Irlandais était un autre jeune homme avec des joues. Débutant sur le WorldTour, Healy n’a pas peur. Il a laissé sa marque. Quick-Step a dû remplacer certains de ses costaleros pour limiter les efforts de l’Irlandais. Puis L’urbanisme italien émerge avec des ronds-points décorant les embouchures des rues classiques avec tension et suspense téméraire. Terre pour Morkov. Dans une ligne droite, la locomotive danoise a tenu tout le monde à l’écart de la pose de Cavendish lors de sa 159e victoire.Le Britannique n’a pas baissé les bras. Cavendish, l’éclair qui ne s’est pas arrêté, a atteint Kelly.